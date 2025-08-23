هذه الأطعمة ضارة جداً لمن يتناولون أدوية القلب

حذر تقرير حديث المصابين بأمراض القلب من أن بعض الأطعمة الشائعة، يمكن أن تتفاعل مع أدوية القلب، ما قد يؤثر على فعاليتها، وسلامة مستخدميها.

وقدم موقع "فيريويل هيلث" قائمة من الأطعمة التي يجب تجنبها، لأنها يمكن أن تتفاعل مع الأدوية، وتؤثر على فعاليتها، وقد تسبب أعراضا جانبية خطيرة:



1. غريب فروت

تعد فاكهة الليمون الهندي أو الغريب فروت وعصيرها من أشهر الأطعمة التي يجب الحذر عند تناولها مع أدوية القلب. إذ يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التي تخفض الكوليسترول، أو التي تعالج ارتفاع ضغط الدم. كما أن تناول هذه الفاكهة يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم في تكسير هذه الأدوية، مما يرفع نسبتها في الدم ويسبب آلاما في العضلات، والدوخة وانخفاضا في ضغط الدم. ويمكن أيضا أن يؤدي تفاعل هذه الفاكهة مع الأدوية إلى انحلال العضلات، أو الفشل الكلوي الحاد.

2. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

ينصح مرضى القلب بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل: الموز، والأفوكادو، والبرتقال، والفواكه المجففة.فقد يؤدي تفاعل هذه الفواكه مع أدوية القلب إلى فرط البوتاسيوم في الدم وخفقان القلب، وضعف العضلات، وفي الحالات الشديدة قد يسبب اضطرابات في ضربات القلب أو توقفه.



3. الخضروات الورقية

يوصي الأطباء مرضى القلب بتجنب السبانخ والكرنب لغناها بفيتامين "ك"، الذي يمكن أن يتفاعل مع أدوية القلب. ويمكن لذلك التفاعل أن يقلل فعالية الدواء، ويزيد خطر الإصابة بجلطة دموية.

4. التوابل والصلصات المالحة

يمكن للأطعمة عالية الصوديوم مثل صلصة الصويا، والترياكي، وصلصة السمك أن تزيد من احتباس السوائل، مما يزيد العبء على القلب. كما أن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى تورمات، وضيق في التنفس، أو زيادة سريعة في الوزن.



5. الثوم

لا يعد الثوم خيارا مناسبا لمرضى القلب، إذ يمكن أن يزيد خطر النزيف، ويخفض ضغط الدم عند تناوله مع بعض أدوية القلب. وتشمل أعراضه الكدمات السهلة، ونزيف الأنف، والدوخة.

6. عرق السوس

يحتوي عرق السوس على مادة "غليسيريزين" التي تقلل مستويات البوتاسيوم، وتسبب اضطرابات في القلب وارتفاع ضغط الدم. وينصح الأطباء الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو قصور القلب، أو أمراض الكلى بتجنب عرق السوس الأسود.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن تناول أكثر من 65 غراما من عرق السوس، يوميا لمدة أسبوعين، قد يسبب مشاكل خطيرة، خصوصا لمن تجاوزوا سن الأربعين.