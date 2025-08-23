رجل يشعل النار في مقهى لأن سندويشته بلا "مايونيز"

استشاط رجلٌ خمسيني غضباً وأشعل النار بمقهى في إسبانيا بعد رفض العاملين فيه وضع "المايونيز" على شطيرته، التي كان يستعد لتناولها.

ويظهر في مقطع فيديو لحظة بدء الرجل بسكب البنزين على المقهى قبل إشعاله، ثم اندلاع اللهب، مما أجبر الزبائن، بمن فيهم عدد من الأطفال الصغار وكبار السن، على الفرار حفاظاً على سلامتهم.

ووسط هذه الفوضى، وعن طريق الخطأ أشعل الرجل النار في يده اليسرى. كما شوهد وهو يهرع خارجاً من الباب مستخدماً يده اليمنى في محاولة لإطفاء النيران.

وحسب وسائل إعلام محلية أن الرجل طلب المايونيز مرتين من العاملين في المقهى، وعندما لم يستجيبوا لطلبه استشاط غضباً فذهب لمحطة وقود قريبة من المكان واشترى لتراً ونصف الليتر من البنزين قبل أن يعود إلى المقهى ويشعل فيه النيران.

وقالت الصحف الإسبانية إن الحريق تسبب بأضرار تراوحت قيمتها بين 8 آلاف و9 آلاف يورو.

وقال خوسيه أنطونيو كاباليرو، صاحب مقهى "لاس بوستاس": "تحدث الرجل إلى أول نادل، ثم إلى آخر. وفي المرة الثالثة أجابه النادل بنفس الإجابة، وهي أن المقهى لا يحتوي على مطبخ، وأن الشطائر تأتي جاهزة، وهو ما يعني أنه لا توجد لدينا مايونيز ".

وأضاف: "في تلك اللحظة، توجه الرجل إلى المحطة المقابلة، وعاد إلى المقهى حاملاً زجاجة في يده، اكتشفنا لاحقاً أنها تحتوي على بنزين، ثم قال للنادل: "هل أنت متأكد من عدم وجود مايونيز؟" ومن دون أن يمنحه فرصة للإجابة، بدأ بحرق المكان. وأكد خوسيه عدم إصابة أحد في الحريق باستثناء الرجل نفسه.

وسارعت الشرطة إلى مكان الحادث، في بلدة لوس بالاسيوس وفيلافرانكا بمقاطعة إشبيلية في إسبانيا، وألقت القبض على الرجل، ونقلته إلى مركز صحي لتلقي العلاج من الحروق، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.