سوريا تطرح عُملة جديدة قريباً .. بحذف صفرين

تخطط سوريا لإصدار عملة ورقية جديدة قريباً.

وكشفت سبعة مصادر ووثائق اطلعت عليها "رويترز"، أن سوريا ستصدر أوراقًا نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب صراع استمر 14 عامًا وانتهى بالإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وخسرت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في عام 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.

وعادة ما تحمل الأسر وهي تتسوق من البقالة أكياسًا بلاستيكية سوداء تحتوي على نصف كيلوجرام على الأقل من الأوراق النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، لتكفيها لشراء الأساسيات.

