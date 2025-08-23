ملياردير يدفع 10 ملايين دولار مقابل الغوص إلى حطام "تيتانيك"



أفادت صحيفة “نيويورك بوست” نقلا عن مصادرها بأن مليارديرا لم يكشف عن هويته سيدفع مبلغ 10 ملايين دولار ليغوص إلى حطام سفينة ” تيتانيك ” المشهورة التي غرقت في المحيط الأطلسي عام 1912.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: “بعد أسبوعين سيغوص شخص معين إلى “تيتانيك”. وبوسعي القول إنه ملياردير”.

وأضاف أن “الرحلة ستكلف 10 ملايين دولار. وأنتم تعرفون اسمه على الأرجح”.

ومن المتوقع أن تكون هذه أول رحلة إلى حطام “تيتانيك” منذ يونيو 2023، حين وقعت حادثة غرق غواصة “تيتان” الاستكشافية التابعة لشركة “أوشن غيت” الأمريكية أثناء الرحلة إلى حطام “تيتانيك”.

وأسفرت الحادثة عن مصرع 5 أشخاص، بينهم مدير “أوشن غيت” ستوكتون راش والخبير الفرنسي بول هنري نارجيولي ورجلا الأعمال البريطانيان هاميش هاردينغ وشاه زاده داود.