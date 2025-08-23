ذبابة تساعد لاعباً على الفوز بمباراة مصيرية .. و900 ألف دولار

تمكن لاعب الغولف البريطاني تومي فليتوود من الفوز في المركز الرابع من بطولة "بي إم دبليو" في ماريلاند بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

وفي واحدة من اللحظات المثيرة والحاسمة في البطولة، توقفت تسديدة لفليتوود عند حافة الحفرة تمامًا.

وكان المتفرجون، وحتى فليتوود نفسه، يستعدون لضربة تعادل. ولكن، في مفاجأة غير متوقعة، بعد ثوانٍ قليلة، بدأت الكرة تتدحرج فجأةً وسقطت مباشرةً في الحفرة.

وانفجر الجمهور بالهتاف، بينما وقف لاعب الغولف، البالغ 34 عامًا، مذهولًا مما حدث للتو.

وعند إعادة المشهد، تبين أن ذبابة صغيرة وقفت على الكرة في اللحظة الحاسمة. وبدا أنه مع تحركها قليلًا اندفعت الكرة إلى داخل الحفرة وساعدت اللاعب على الفوز بمكافأة البطولة لهذا المركز والبالغة 900 ألف دولار.