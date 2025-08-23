فنان سوري شهير للأردن: "غادرتك لاجئ .. رجعتلك نجم"

شارك المغني السوري الشاب عبدالرحمن فواز، الملقب بـ"الشامي"، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الخميس، صورًا من كواليس تصوير الموسم الجديد المرتقب من برنامج "The Voice Kids" في الأردن.

وأشار إلى الأردن في خلفية إحدى الصور حيث يتم تصوير البرنامج، وعلق على الصورة بعبارة "غادرتك لاجئ، رجعتلك نجم" حسب الـ "سي ان ان".

والعبارة التي تنطوي على إحساس بالنجاح وتقدير الذات، تستند في الوقت ذاته إلى قاعدة جماهيرية واسعة بات يتمتع بها المغني السوري الشاب (23 عامًا) بين الأجيال الشابّة في العالم العربي.

كما تلخص هذه العبارة رحلة صعود "الشامي" إلى النجومية، من طفل غادر بلاده سوريا بعد اندلاع "الثورة السورية" في 2011، لاجئاً مع عائلته إلى الأردن بعمر الـ 9 سنوات، وانتقل لاحقًا إلى تركيا، وعاش ظروفًا قاسية.

لكنّه لم يتخلّ عن شغفه بالغناء، بحسب ما ذكر في عدة إطلالات إعلامية، إلى أن وصل إلى الشهرة، بقائمة أغانٍ وموسيقى ذات طابع تحمل بصمة خاصة على مستوى الكلمات، والموسيقى، والأداء، وتصدرت خلال السنوات الأخيرة العديد من منصات الاستماع الموسيقي.

وفاز "الشامى" بجائزة الأغنية المفضلة" من Joy Awards عن أغنيته "ياليل ويالعين" عام 2024.

واحتفى "الشامي" مؤخرًا باختياره، بين أعضاء لجنة تحكيم الموسم المقبل من "The Voice Kids"، كأصغر مدرب في تاريخ البرنامج، وتضم اللجنة أيضاً كلاً من: الفنان المصري رامي صبري، والفنّانة السعودية داليا مبارك.