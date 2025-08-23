شاب يقتل جده من أجل شراء هاتف محمول في مصر



أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم مجدي. ح. ع، 20 عامًا، بعد إدانته بقتل جده في جريمة بشعة ارتكبها بدافع سرقة أمواله لشراء هاتف محمول حديث.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من المزارع حمادة ع. ع، 43 عامًا، يفيد بعثوره على جثة والده، 66 عامًا، غارقًا في دمه وبجواره فأس زراعي داخل أرضه الزراعية.

وعلى الفور، شكّل اللواء مدير مباحث الإسماعيلية فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية، ونجح الفريق في كشف لغز الجريمة خلال 24 ساعة فقط، وكشفت التحريات أن وراء ارتكابها حفيد المجني عليه، العاطل عن العمل.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجريمته قائلًا: "قتلت جدى بالفأس علشان أخد الفلوس اللى معاه وأشترى تليفون محمول حديث من اللي بيدخل على النت".

وأضاف المتهم :"كنت على علم بأن جدى يحتفظ دائما بمبلغ مالى فى جيبه فقررت أن أسرق الفلوس منه بأى طريقة"، متابعا أنه يوم الحادث انتظر ذهاب جده إلى صلاة الفجر ومنها إلى أرضه الزراعية وعندما اقترب من أرضه قام بضربه بالفأس على رأسه وألقى جثته فى مزرعة الطماطم.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، قضت المحكمة بإعدامه شنقًا حتى الموت، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة عمدًا وبكامل إرادته، استنادًا إلى اعترافاته وتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.