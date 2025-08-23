إبن أصالة يسأل زوج أمه طارق العريان: "انت بتسبّ أمي ليه؟"

تداولت صفحات فنية مكالمة مسرّبة دارت بين المخرج طارق العريان وطليقته الفنانة السورية أصالة نصري ونجلها خالد الذهبي، احتدم فيها الخلاف وتبادلا خلالها الشتائم، والتي طاولت أيضاً زوجة العريان الحالية عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان.

وفي التسريب الذي لم يتبين تاريخه، يسأل خالد الذهبي طارق العريان: "انت بتسبّ أمي ليه؟"، قبل أن يتبادلا الاتهامات بالسرقة... وتدخل أصالة على خط المشادة الكلامية شاتمةً العريان ونيكول سعفان.

وكانت الخلافات بين الطليقين قد ظهرت إلى العلن في شهر شباط الماضي، حين حذف طارق العريان أغنية "60 دقيقة حياة" من قناة أصالة على موقع "يوتيوب"، قبل أن تُعيد الأخيرة نشرها.

وقرر العريان اللجوء الى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أزمة الأغنية، حيث قال في تصريحات إعلامية: "أنا بقالي 5 سنين حاولت أدخّل أصدقاء مشتركين مع أصالة، وبالعكس هما رافضين تماماً، لأن في تفاصيل كتير بعد الانفصال إحنا متكلمناش فيها". وأضاف: "موقع "يوتيوب" شايف إن ألبوم وأغاني "60 دقيقة حياة" مش ملكي، رغم إن معايا كل الأوراق، فأنا هلجأ للقضاء بالرغم إني مكنتش عايز كده، لكن القضاء هو اللي هيثبت الأغاني إنتاج مين".

يُذكر أن أصالة أعلنت في عام 2020 طلاقها من طارق العريان، بعد زواج استمر 13 عاماً، وأثمر عن ابنين توأم، هما آدم وعلي.