شيرين تعود لحسام حبيب .. ومحاميها يطالب بـ "لجنة طبية لفحص حالتها" !

بعد تضارب الأنباء عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب الى طليقها الفنان حسام حبيب، بدأت تفاصيل وكواليس جديدة تظهر على السطح حول العودة، حيث تبين وجود خلاف بين شيرين وبين محاميها المستشار ياسر قنطوش، وأنها أنهت العلاقة القانونية بينهما مؤكدة أنه لا يمثلها من هذه اللحظة وحذرته من عقد أي مؤتمرات صحافية يتناول فيها سيرتها بأي شكل من الأشكال، وأنها طلبت إنهاء جميع القضايا بينها وبين حسام، والتنازل عن جميع البلاغات التي قدمتها ضده، فيما يتواجد حسام في منزل شيرين.

وجاءت تحذيرات شيرين لمحاميها بعد ساعات من البيان المثير للجدل الذي نشره، ووجه فيه اتهامات مباشرة لأحد الأشخاص يفهم ضمنيًا أنه حسام حبيب، بأنه سبب في تحويل حياة شيرين إلى جحيم، مؤكدًا تلقيه اتصالًا منها وهي تبكي وتستغيث به، مدعيًا أنها كانت في حالة نفسية غير طبيعية، وأن هذا الشخص كان برفقتها وقت المكالمة.

وطالب قنطوش بتدخل رسمي لحماية الفنانة، موضحًا: "أطالب وزير الثقافة، المسؤول الأول عن الفن في مصر، بالتدخل العاجل، والتواصل مع وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية لفحص حالتها، وإبعادها عن الأشخاص الذين يسعون لتدميرها نفسيًا وصحيًا وفنيًا".

ورغم انتشار أخبار عودة شيرين وحسام إلا أن الأخير أثار الشكوك حول حقيقة العودة بعدما انتشر تصريح له بأنه لم يعد الى طليقته شيرين عبد الوهاب، وأن ما تردد لا يخرج عن كونه شائعة نشرها محامي شيرين، مؤكداً أنه لا يعلم السبب.

فيما سخر والده مما تردد عن عودة نجله لطليقته، حيث صرح قائلاً: "هي شيرين كده كل ما تحب ترجعله تعمله محضر أو تفتعل مشكلة وتروح تقدم فيه بلاغ"، في إشارة منه للبلاغ الرسمي الأخير الذي تقدمت به شيرين منذ أيام ضد طليقها حسام حبيب تتهمه فيه بسرقة شيكين بنكيين على بياض من داخل منزلها في مدينة 6 أكتوبر.

وفي تأكيد لخبر عودة شيرين وحسام هنأ الفنان شادي شامل النجمين على عودتهما بشكل رسمي، حيث نشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً قال فيه: "مبروك عودة شيرين لحسام حبيب".

وفي تطور للأحداث، رفض وزير الثقافة الرد على أسئلة الصحافيين حول مطالبة ياسر قنطوش التدخل لإنقاذ شيرين، مؤكداُ أنه يرفض التدخل في أمور عائلية، محذراً من الزج باسمه في أي خلافات شخصية.