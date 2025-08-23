رجل يواجه القضاء لأنه هاجم شخصا تسلل إلى منزله وهو نائم

يواجه رجلٌ اتهاماتٍ بعد اعتدائه المزعوم على متسلل داخل منزله في ليندسي في الولايات المتحدة وفقًا للشرطة.

وقال موقع "سي بي 24" أن الحادثة وقعت في شقة بشارع كينت بعد الساعة الثالثة فجرًا بقليل. وأفادت الشرطة أن المشتبه به كان نائمًا عندما استيقظ ليجد متسللًا داخل شقته، وعلى الفور اندلعت مشادة كلامية تلتها مشاجرة، حيث قالت الشرطة أن المتسلل أصيب بجروح خطيرة تهدد حياته نتيجةً لذلك.

وأفادت الشرطة بأن المقيم، وهو رجل يبلغ من العمر 44 عامًا من ليندسي، وُجهت إليه تهمتا الاعتداء المشدد والاعتداء بسلاح بعد التحقيق.

كما وجهت إلى المتسلل، وهو رجل يبلغ من العمر 41 عامًا من ليندسي، أربع تهم، بما في ذلك حيازة سلاح لأغراض خطيرة والاقتحام.

وأضافت الشرطة أن المتسلل كان مطلوبًا بالفعل وقت اعتقاله بتهم غير ذات صلة. وذكر بيان صحفي صادر عن شرطة كوارثا ليكس: "عند خروجه من المستشفى، سيُوضع رهن الاحتجاز في انتظار جلسة استماع لتحديد الكفالة". ولم تشرح الشرطة وضع صاحب المنزل وتبعات دفاعه عن حرمة منزله.