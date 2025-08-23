صينية أنجبت ثلاثة أطفال خلال أربع سنوات لتجنب عقوبة السجن

ذكرت وسائل إعلام صينية أن امرأة مُدانة بالاحتيال تمكنت من مراوغة حكم بالسجن خمس سنوات عبر إنجاب الأطفال لتجنب تنفيذ الحكم.

وحُكم على المرأة، المعروفة باسمها المستعار "تشن هونغ"، بالسجن خمس سنوات بتهمة الاحتيال في ديسمبر 2020 في مقاطعة شانشي بوسط الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "شانشي إيفنينغ نيوز".

ومع ذلك، لم تُسجن قط بشكل صحيح. بل استمرت تشن في الحمل، وأنجبت ثلاثة أطفال من رجل واحد خلال أربع سنوات. وفي الصين، يُسمح للمدانين الذين يعانون من أمراض خطيرة، أو الحوامل والمرضعات، أو غير القادرين على العيش بمفردهم، بقضاء عقوبتهم مؤقتًا خارج السجن، فيتعين عليهم خدمة إصلاحية مجتمعية في المستشفيات أو منازلهم، تحت إشراف المؤسسات الإصلاحية المجتمعية في مكان إقامتهم، والتي عادةً ما تكون سجونًا محلية وأجهزة أمن عام.

ويُطلب من المحكومات تقديم تقارير فحص المرض أو الحمل مرة كل ثلاثة أشهر، كما أنهم يخضعون لعمليات تفتيش دورية من قِبل النيابة العامة المحلية. ولذلك وخلال عملية تفتيش في مايو، اكتشف أحد ممثلي النيابة العامة أن تشين، التي أنجبت طفلها الثالث، لا تعيش مع طفلها. كما اكتُشف أن تسجيل الطفلة في سجل أسرة شقيقة زوجها كان باسمها، مما يعني أن الطفل هو ابنها قانونيًا.

وبعد عرض الأدلة، اعترفت تشين بأنها مطلقة بالفعل. وكان طفلاها الأولان يعيشان مع زوجها السابق. أما طفلها الثالث، فقد وهبته لأخته.

ورجحت النيابة العامة المحلية أن تشين تستغل الحمل كذريعة للهروب من السجن، واقترحت إيداعها السجن. ولأنه لم يتبقَّ سوى أقل من عام على انتهاء مدة سجن تشين، أُعيدت إلى مركز احتجاز بدلاً من السجن لإكمال عقوبتها.

وعلق أحد المتابعين عبر الإنترنت: "لقد صدمتني أكثر حقيقة أنها تمكنت من الحمل متى شاءت". وقال آخر: "أشفق على الأطفال الثلاثة الذين وُلدوا لمجرد أن أمهم أرادت الهروب من السجن".

ويعتقد بعض الخبراء القانونيين أن القانون الصيني بحاجة إلى تغيير لضمان التعامل مع حالات مثل حالة تشن بشكل صحيح. ولذا اقترح بعض الوكلاء أن ينظر النظام القانوني في تعليق العقوبة بدلاً من الاستمرار في حساب مدة الحمل للمدانات اللواتي يحملن بشكل متكرر.

"وبهذه الطريقة، يمكن أيضًا حماية حقوق أطفالهم الذين لم يولدوا بعد"، وفق لما كتبه المدعون العامون في مدينة يانتشنغ، بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، في مقال.