«بيت الحكمة» يستعرض أهمية المعرفة المجتمعية في «العالمي للمكتبات»

شارك «بيت الحكمة» بإمارة الشارقة في أعمال الدورة الـ89 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات (إفلا 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) في أستانا – كازاخستان واختتم فعالياته أمس، تحت شعار «اتحاد المعرفة، بناء المستقبل» بحضور أكثر من 3500 خبير ومتخصص من 120 دولة، ناقشوا خلاله أحدث المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون واستشراف مستقبل المكتبات عالمياً.

وخلال جلسة «المكتبيين العرب»، التي نظمها مكتب «إفلا» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمحورت حول موضوع المعرفة المجتمعية ودورها في تمكين الأفراد، استعرضت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي مشروع «خزانة الحكمة»، الذي انطلق من الهدية الثمينة المتمثلة في مجموعة البروفيسور ريتشارد إيتنغهاوزن، التي أهداها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى بيت الحكمة، وتضم أكثر من 12 ألف كتاب وإصدار نادر في تاريخ الفن والعمارة العربية والإسلامية بأكثر من 10 لغات.

وأوضحت العقروبي أن المشروع توسّع لاحقاً ليشمل رقمنة المجموعة وإتاحتها عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تنظيم سلسلة معارض «فصول من الفن الإسلامي»، وتأسيس شبكة من الخزائن المتخصصة في وجهات مختلفة بإمارة الشارقة مثل مركز مرايا للفنون ومركز مليحة للآثار، ليشكل المشروع مبادرة ثقافية حية تسهم في نشر المعرفة وإعادة تعريف دور مكتبات المستقبل.

وأثناء جلسة الجمعية العمومية لـ«إفلا»، أعربت رئيسة الاتحاد فيكي ماكدونالد، عن تقديرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمنة دوره الرائد كأحد أبرز المدافعين عن المكتبات والمعرفة، كما استحضرت زيارتها لبيت الحكمة ومشاركتها إمارة الشارقة احتفالاتها بمئوية مكتباتها العامة، وهو ما يؤكد المكانة الاستثنائية التي تحظى بها الإمارة في مسيرة المعرفة والثقافة على الصعيد العالمي.

وقالت مروة العقروبي: «وجود بيت الحكمة في هذا المحفل العالمي يجسد رسالة المشروع الثقافي لإمارة الشارقة في إحياء روح بيت الحكمة التاريخي ببغداد، وفتح آفاق المعرفة عبر المكتبات التقليدية والمنصات الرقمية، بما يعزز دور المكتبات كمحركات للنهضة والتنمية المستدامة، ويبرز قيمتها كمساحات تربط الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل».

مروة العقروبي:

. وجود بيت الحكمة في هذا المحفل العالمي يبرز قيمة المكتبات كمساحات تربط الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل.