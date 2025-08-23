حين تنفجر الألوان في دبي

في قلب منطقة القوز الصناعية بدبي، وعلى بُعد خطوات من صخب المدينة، ينبض مستودع فني بالحياة يحمل اسم «وايلد بينت هاوس - بيت الألوان المتحررة». هنا، لا تُقاس قيمة الفن بالإتقان، ولا يُحكم على اللوحة بالجمال أو القبح، بل يُفتح الباب على مصراعيه أمام كل من يريد أن يعبّر، أن يُفرغ ما بداخله، أن يلوّن حياته.

ليس هذا المكان مرسماً تقليدياً ولا معرضاً، بل هو مساحة فنية غامرة تمنح الزائر تجربة عاطفية وجسدية لا تُنسى، بأساليب تعبير حرة وغير مسبوقة، تقف في وجه كل ما هو تقليدي ومحكوم.

وتم افتتاح المكان في أكتوبر عام 2022، وكانت الرؤية واضحة منذ البداية: إتاحة فرصة للناس كي يلامسوا الفن لا كمنتَج، بل كحالة شعورية يمكن خوضها بلا خوف من الحكم أو الفشل.