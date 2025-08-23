«الماتشا».. ذهب اليابان الأخضر

تصطف طوابير طويلة أمام المقاهي التي تقدّم مشروب «الماتشا» في لوس أنجلوس وطوكيو، في وقت يواجه المنتجون اليابانيون صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد على هذا النوع من الشاي الأخضر الذي يشهد رواجاً بسبب خصائصه الصحية المتعددة.

ما هو شاي الماتشا؟ يُصنَّع مسحوق «الماتشا» الذي يعني «الشاي المطحون» باليابانية من أوراق التينشا، وهو نوع من الشاي يُزرع في الظل خلال الأسابيع الأخيرة من نموه لجعل النكهات والعناصر الغذائية مركزة.

بعد حصاد الأوراق تُجفف ثم تُطحن بين مدقتين حجريتين للحصول على مسحوق ناعم جداً.

اكتشفت اليابان الشاي في بداية القرن التاسع بعد استيراده من الصين، وكان يُستخدم آنذاك لأغراض طبية. ولم يتم إنتاج الماتشا إلا في القرن السادس عشر في كيوتو، حيث أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بمراسم الشاي التي ابتكرها سين نو ريكيو. أما الشاي الأخضر «الكلاسيكي» المعروف باسم «سينتشا»، فلم يُستهلك إلا بعد ذلك بقرنين.

وثمة أنواع عدة من الماتشا، بدءاً من نوع «المراسم» الذي يُستخدم في الطقوس التقليدية للشاي في اليابان، وصولاً إلى أنواع مُتاحة أكثر تُستخدم في الحلويات والاستخدامات اليومية.

تحتاج نبتة الشاي إلى نحو خمس سنوات لتصل إلى مرحلة النضج، وقبل الحصاد بثلاثة إلى أربعة أسابيع، تُغطّى النباتات بشبكة لتصفية الضوء، ما يزيد من محتواها من الكلوروفيل والثيانين، وهي جزيئة معروفة بتأثيراتها المهدئة.

ثم تُقطف الأوراق يدوياً، وتُزال السيقان منها، وتُبخّر لتجفيفها، ثم تُطحن ببطء على حجر، وهي عملية قد تستغرق حتى ساعة كاملة لإنتاج 40 غراماً من الماتشا.

وبالإضافة إلى طعمه النباتي، يجذب الماتشا الأشخاص بفضل خصائصه الغذائية، فهو غني بمضادات الأكسدة، خصوصاً الكاتيكينات (EGCG)، ويشتهر بقدرته على تعزيز التركيز دون التسبب في التوتر أو العصبية.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة اليابانية، يحتوي كوب من الماتشا في المتوسط على 48 ملغ من الكافيين، وهو أقل بقليل من كمية الكافيين الموجودة في فنجان من القهوة المصفاة، لكن ضعف كمية الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر التقليدي تقريباً. ويرجع الانتشار العالمي الكبير للماتشا إلى شهرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.