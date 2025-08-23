مخاوف من تنامي استهلاك «الذكاء الاصطناعي» للكهرباء والماء

ذكرت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» أن إدخال نص واحد إلى برنامج «غوغل» للذكاء الاصطناعي «جيميناي» يستهلك نحو ما يستهلكه التلفزيون من كهرباء في نحو تسع ثوانٍ.

وقدرت «غوغل» متوسط الطاقة المستخدمة بواقع 0.24 واط/ ساعة لكل عملية إدخال نص، وذكرت أن نحو خمس قطرات ماء بما يعادل 0.26 مليمتر تستخدم لتبريد مراكز البيانات التي تشغل برنامج الذكاء الاصطناعي خلال العملية نفسها.

وأثيرت مخاوف بشأن استهلاك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتزايدة للكهرباء والماء منذ سنوات. وتهدف صناعة التكنولوجيا إلى طمأنة السكان، وتشير على سبيل المثال إلى أن كفاءة مراكز البيانات تتزايد.

وعقدت شركة «أوبن إيه آي» التي طورت تطبيق «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي مقارنة مشابهة في يونيو الماضي، وذكرت أن متوسط استهلاك الطاقة لإدخال نص على تطبيق للذكاء الاصطناعي يبلغ في تقديرها 0.34 واط/ ساعة، أي ما يوازي تشغيل فرن لثانية تقريباً.

ورغم أن الاستفسارات الفردية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستهلك طاقة أقل بمرور الوقت بفضل التحسينات التي يتم إدخالها على الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الخوادم، يؤدي الحجم الكبير من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة في مراكز البيانات.