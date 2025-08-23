مدينة يابانية تحصر استخدام الهواتف في ساعتين يومياً

تعتزم مدينة يابانية حض جميع مستخدمي الهواتف الذكية فيها على حصر وقت استخدامهم للشاشات بساعتين يومياً خارج العمل أو المدرسة، بموجب مرسوم مقترح لا يتضمن أي عقوبات لغير الملتزمين.

ويهدف المقترح إلى «منع الاستخدام المفرط للأجهزة الذي يُسبب مشكلات صحية جسدية ونفسية.. بما في ذلك مشكلات النوم»، وفق تصريحات أدلى بها رئيس البلدية ماسافومي كوكي، (الجمعة).

ويحض مشروع المرسوم تلاميذ المدارس الابتدائية على تجنب استخدام الهواتف الذكية بعد الساعة التاسعة مساءً، كما ينصح تلاميذ المرحلة الإعدادية وما فوق بعدم استخدامها بعد الساعة العاشرة مساءً.