شابة سعودية تتحدث عن تجربة شخصية لها مع "القاضي الرحيم".. (فيديو)

نشرت شابة سعودية مقطعاً مصوراً على منصة "تيك توك" تحدثت فيه عن تجربتها مع "القاضي الرحيم" وعن الأثر الطيب الذي تركه داخلها.

وكانت وفاة القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الملقب بـ"القاضي الرحيم"، قد أثارت موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الشابة السعودية إن خبر وفاة القاضي أثر فيها جداً، خصوصا أنها قابلته شخصيا وعاشت معه حادثة شخصية، جعلتها تتعرف عن قرب على إنسانيته.

وقالت "انظروا كيف تعاطف معه الجميع، ويتحدثون عنه بالخير". وأكدت أن هذا "أكبر دليل على أن الأثر الطيب هو الذي يبقى بعد ممات الشخص".

ودعت متابعيها إلى الحرص على حسن أخلاقهم، قائلة "أخلاقك وسمعتك هي تاج رأسك، وهي التي تبقى بعد مماتك".

وتابعت: "بعد مماتك لن يذكرك الناس بأموالك ولا بشكلك، بل بأخلاقك وأسلوب تعاملك معهم".

وكان "القاضي الرحيم" قد أسقط سابقا عن الشابة السعودية جميع المخالفات المرورية بسبب حسن تعاملها وتعاعلها الإيجابي داخل المحكمة.

وتوفي القاضي الأميركي، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وفق ما أعلن مساء الأربعاء.

واشتهر كابريو بأسلوبه الإنساني في قاعة المحكمة، حيث قدم نموذجا لعدالة تراعي ظروف الناس وتستمع لحكاياتهم قبل إصدار الأحكام، وهو ما حظي بانتشار عالمي واسع عبر برنامج "Caught in Providence" ومقاطع الفيديو على المنصات الاجتماعية.