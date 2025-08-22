سرقة 2.7 مليون دولار من الفنانة إليسا

وقعت الفنانة اللبنانية إليسا ضحية عملية احتيال ضخمة خسرت خلالها مبلغ مليونين و700 ألف دولار أميركي، ما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية لاستعادة أموالها.

وكشفت قناة “الجديد” اللبنانية إن إليسا سلّمت رجل الأعمال " ع .ق. ح " المبلغ المذكور بموجب شيك خلال أحداث عام 2019، على أن يتم تحويله إلى “دولار نقدي”، غير أنه لم يُعد المال حتى اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم سبق أن صدرت بحقه إدانات عدّة في قضايا مشابهة قبل أن يفرّ من لبنان عبر مطار بيروت الدولي مستخدماً جواز سفره البريطاني.