سرقة غريبة بـ 100 ألف دولار: طعوم جلدية ومعدات جراحية

وجهت الشرطة اتهامات لرجل من مقاطعة ريفرسايد بسرقة طعوم جلدية ومعدات جراحية تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار من مستشفى في رانشو ميراج في الولايات المتحدة.

وأفادت الشرطة الشهر الماضي أن جيسون براونر، البالغ من العمر 47 عامًا، تمكن من دخول مناطق محظورة في المنشأة مرتديًا زي طاقم المستشفى.

وصرحت إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد في بيان لها: "في ثلاث حوادث منفصلة في يونيو ويوليو 2025، سرق براونر معدات جراحية وطعوم جلدية تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار، مرتديًا زيًا طبيًا أزرق وكمامة جراحية للاختلاط بطاقم المستشفى وتجنب اكتشافه".

ولاحقا عثرت شرطة مقاطعة سان دييغو على سيارة براونر أثناء توجهه إلى سان دييغو. فتم إيقافه في ديل مار واحتجازه دون حوادث.

وعثر رجال الشرطة على معدات طبية وملابس مستشفى مسروقة لديه، حيث أكدت أنه تم توجيه اتهامات " السرقة الكبرى، والسطو التجاري، وحيازة ممتلكات مسروقة".

ووفقًا للمحققين، يُشتبه في تورط براونر في سرقات مماثلة في مستشفيات في لوما ليندا ونيوبورت بيتش.