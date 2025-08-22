إعلان براءة الدب من دم مسن تبين أن ابنه قتله

صرحت الشرطة اليابانية أن رجلاً مسناً ظنوا أنه قُتل على يد دب، كان في الواقع قد توفي إثر طعن ابنه له حتى الموت.

وأُلقي القبض على فوجيوكي شيندو، 51 عاماً، في محافظة أكيتا الشمالية مؤخرا بتهمة قتل والده فوجيوشي، البالغ من العمر 93 عاماً، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وكانت الشرطة قد أرسلت بريداً إلكترونياً تحذيرياً من هجوم دب بعد أن وجدت زوجة الضحية زوجها منهاراً ينزف على الأرض، حيث توجهت الشكوك فورا باتجاه الدببة التي زادت وتيرة هجماتها.

وتزداد مشاهدة الدببة شيوعاً في شمال اليابان، حيث أدت شيخوخة السكان وتقلص الأراضي الزراعية إلى توسع بيئتها لتكون أقرب إلى التجمعات السكانية البشرية. وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن المتهم الذي كان يعيش مع والديه، أخبر الشرطة في البداية أنه لم يلاحظ أي شيء غير عادي في المنزل وقت الهجوم. بينما ذكرت وكالة "جيجي برس" أن المحققين صادروا عدة سكاكين من منزل العائلة ويحاولون تحديد أداة القتل.

وأُلقي باللوم في البداية على الدببة في وفاة فوجيوشي شيندو، نظرًا لتزايد هجمات الدببة في اليابان في السنوات الأخيرة، لكن تبين لاحقا أن الوفاة ناتجة عن الطعن بالسكاكين، دون أن يكشفوا عن دافع الجريمة. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس 2024، تعرّض 219 شخصًا لهجوم من الدببة، ما أدى إلى وفاة ستة منهم، وفقًا لوزارة البيئة اليابانية. وفي يوليو، قُتل موزع صحف على يد دب بني في منطقة سكنية.

كما دفع تزايد هجمات الدببة السلطات إلى تخفيف قوانين الصيد لتسهيل إطلاق النار على الدببة. ووقع آلاف الدببة في الفخاخ وقتلت على يد الصيادين مؤخرًا.