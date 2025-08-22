صيف دبي 2025.. دعوة أخيرة للموسيقى والكوميديا

تطلق مفاجآت صيف دبي 2025 المرحلة الأخيرة من عروض الكوميديا والحفلات الموسيقية، التي تحييها كوكبة من ألمع نجوم المنطقة والعالم، والتي تُقام في أشهر الوجهات على مستوى المدينة حتى 31 أغسطس الجاري، وتتوافر التذاكر الآن لحضور هذه العروض الفنية التي لا تُفوّت خلال فصل الصيف.

وتقدم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصةً مثالية للجميع، سواء كانوا من عشاق الموسيقى أو المسرح أو الكوميديا، الذين بإمكانهم الاستمتاع بقضاء وقت رائع في هذه الحفلات والعروض الرائعة، ومنها:

«قهوة بيتس»

تختتم سلسلة «قهوة بيتس»، التي أقيمت للمرة الأولى هذا العام، فعالياتها لهذا الموسم في «ديب دايف دبي»، غداً، حيث يمكن للزوار دخول هذه الفعالية مجاناً، والتلذذ بقهوتهم المفضّلة، مع الاستماع إلى الموسيقى الرائعة التي يقدمها «دي جي سواناه»، إضافة إلى إمكانية خوض مغامرة مذهلة تحت سطح الماء، الدخول مجاني من خلال التسجيل على موقع ديب دايف دبي الإلكتروني.

حفلات موسيقية

تستضيف «دبي أوبرا» حفلاً موسيقياً تحييه المغنية ناتالي إمبروليا، غداً، وتقدم فيه باقة من أشهر أغانيها، فيما تحيي فرقة تانجو آند كيز حفلاً مليئاً بالموسيقى والاستعراضات المميزة من أميركا الجنوبية على مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي، وذلك غداً أيضاً، وتصعد الفنانة الحائزة جائزة «غرامي» مايسي غراي على مسرح كوكاكولا أرينا لتحيي حفلاً رائعاً في 29 أغسطس الجاري، كما تستضيف دبي أوبرا عرض «ريد كاربت» المسرحي العربي للمرة الأولى في 29 و30 أغسطس، مع وجود لجنة تحكيم، وإمكانية التصويت من قبل الجمهور للفنان المفضّل لديهم، خلال العرض المليء بالموسيقى والاستعراضات النابضة بالحياة.

ويتألق النجمان رامي صبري ومها فتوني في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي في 30 أغسطس، في حفل غنائي رائع، يضم باقة من أجمل أغانيهما، فيما تستضيف «كوكاكولا أرينا» حفل «ليجاسي أوف ذا خانز» في 30 أغسطس، والذي يحييه الفنان الشهير راحت فاتح علي خان، مع نجله النجم الصاعد شازمان علي خان، كما يحيي ثنائي الراب الباكستاني يونغ ستانرز حفلاً موسيقياً رائعاً في 30 أغسطس في ذا أجندا، مدينة دبي للإعلام، يتألقان خلاله مع أغانيهما الرائعة وكلماتهما القوية وحضورهما الفريد من نوعه.

وفي ختام مفاجآت صيف دبي، يقدم صالح النواوي، وجانتي شعبان، ليلة من الكوميديا على مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي في 31 أغسطس، مع فرصة للجمهور لتقديم أسئلة وطرح سيناريوهات مباشرة خلال العرض، ويستضيف مسرح «دبي أوبرا» حفل «هارتس ان هارموني»، الذي يحييه غلام علي، مع نجله عامر غلام علي، وحفيده نذير غلام علي.

ترفيه حي للأطفال

يقدم فندق جميرا بيتش مجموعة من العروض الفنية والمسرحية المفضّلة لدى العائلات، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة العرض المسرحي «أليس في بلاد العجائب» غداً، أو الانطلاق في رحلة مضحكة مع عرض «جزيرة الكنز» اليوم وبعد غدٍ، إضافة إلى عرض «ذا ليتل ميرميد» يومي 26 و28 أغسطس، وعرض علاء الدين في 27 أغسطس، وعرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال، الذي يُقام للمرة الأولى في دبي من 29 إلى 31 أغسطس، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العرض مرتين يومياً، أولهما الساعة 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، ثم الساعة الثالثة عصراً باللغة العربية.

عروض الكوميديا

تقدم مفاجآت صيف دبي تجربة مميزة لعشاق الكوميديا هذا العام، مع سلسلة «ذا لافتر فاكتوري» التي تشمل عروض كوميديا ارتجالية، يقدمها ديمتري باكانوف، وآش روز، ونهى بشير، اليوم، في فندق راديسون داماك هيلز، وغداً في فندق «ديوكس ذا بالم».

وتسلّط مفاجآت صيف دبي الضوء على مجموعة جديدة من نجوم الكوميديا الصاعدين من الهند، حيث يقدم فيفيك سماتاني عرض «ليديز أدامي» في ذا جنكشن في 24 أغسطس، فيما يقدم أميت تاندون عرضاً كوميدياً رائعاً في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية في دبي 29 أغسطس وأخيراً يقدم غوراف غوبتا أمسية كوميدية رائعة في كلية دبي في 30 أغسطس.