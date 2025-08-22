«النظر إلى الشمس» يمثل ألمانيا في «الأوسكار»

تم ترشيح الفيلم الألماني «النظر إلى الشمس»، للمخرجة ماشا شيلينسكي، ليمثل هذا الفيلم ألمانيا في سباق جوائز الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي (غير ناطق باللغة الإنجليزية).

وقالت الهيئة المسؤولة عن تمثيل الفيلم الألماني في الخارج «جيرمان فيلمز» في ميونيخ، أمس، إن هذا الفيلم تم اختياره اليوم كإسهام ستخوض به ألمانيا المنافسة على هذه الفئة من جوائز الأوسكار.

عُرض الفيلم للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان» 2025، ونال جائزة لجنة التحكيم، تدور أحداثه حول مزرعة معزولة في ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، حيث تتقاطع حياة أربع فتيات من أزمنة مختلفة.