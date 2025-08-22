منتجات «غوغل» الجديدة مدمجة بالذكاء الاصطناعي

كشفت «غوغل» في نيويورك عن أحدث ابتكاراتها في مجال الهواتف والساعات وسماعات الأذن، إذ سعت لدمج أكبر قدر ممكن من الذكاء الاصطناعي بها، في حين لاتزال شركة «أبل» الأميركية العملاقة للهواتف الذكية متأخرة جداً في هذا المجال، وركزت «غوغل» بشكل خاص على الدمج المتزايد لبرنامج «جيميناي»، القائم على الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

وقال نائب رئيس المنتجات في «غوغل»، ريك أوسترلو، خلال العرض الذي تولى تقديمه مقدم البرامج الشهير، جيمي فالون: «من المفترض أن يُسهّل الذكاء الاصطناعي الحياة قليلاً»، وأضاف أن الخطوة التالية هي «الذكاء الشخصي من خلال هاتف أكثر تخصيصاً وفاعلية»، مُعلناً أن «غوغل» تعمل أيضاً على نظارات مزوّدة بـ«جيميناي».

وقال مدير المنتجات لدى «غوغل»، تايلر كوغلر، خلال مؤتمر صحافي قبل العرض التقديمي في نيويورك: «عندما يُمنَح (جيميناي) إمكانية الوصول إلى الكاميرا في الجيل الجديد من هواتف بيكسل 10 (Pixel 10)، لا يرى ما يراه المستخدم فحسب، بل يقدّم إرشادات، ويسلّط الضوء على العناصر مباشرة على الشاشة».

وبحسب «غوغل»، يستطيع «جيميناي» الكشف عن مزاج الشخص الذي يطلب مساعدته (مثل الفرح أو القلق)، «ليتمكن من تعديل ردوده بناء على ذلك»، إضافة إلى ذلك زُوّدت كاميرا الهاتف الجديد بـ«مدرّب» يقدم نصائح بشأن الإطار، ووظيفة «إلهام» تقترح بشكل مباشر الصور التي يمكن التقاطها.

ومن العروض الأخرى التي أذهلت الحضور، باستوديوهات «ستاينر» في بروكلين، «المترجم الصوتي»، الذي يترجم المحادثة الهاتفية بشكل فوري، مع الاحتفاظ بصوت ونبرات المتحدثين، إذ تحدّث جيمي فالون باللغة الإنجليزية مع مدونة مكسيكية تتكلم باللغة الإسبانية.