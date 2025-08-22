«بوكيمون» يحرج «ماكدونالدز» اليابان

ألغت «ماكدونالدز» اليابان حملة ترويجية، بالتعاون مع مانغا «وان بيس»، بعدما تسببت فعالية مماثلة تتمحور على الدمية الشهيرة «بوكيمون» في حالة كبيرة من الإحراج بسبب الاندفاع والفوضى، ما أجبر عملاق الوجبات السريعة على تقديم اعتذار.

وأدّت هذه الحملة إلى تشكّل طوابير طويلة أمام بعض الفروع، حيث اشترى بعض الزبائن وجباتٍ عدة للحصول على البطاقات، ثم أعادوا بيعها عبر الإنترنت.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن عجز العائلات عن شراء الوجبة الشهيرة، إضافة إلى صور لم يتسنَّ التأكد من صحتها تُظهر أكياساً بلاستيكية مملوءة بوجبات غير مأكولة.

وكان من المفترض أن تستمر الحملة ثلاثة أيام، لكنّ البطاقات نفدت في عدد كبير من فروع «ماكدونالدز» في اليوم الأول، وأطلق بعضهم على فعالية بوكيمون تسمية «أنهابي ميلز» (وجبات غير سعيدة)، وبعد حملة بوكيمون اعتذرت «ماكدونالدز» اليابان، وتعهدت اتخاذ خطوات لمنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.