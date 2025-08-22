1506 يورو فاتورة «1.5 كيلو متر» بالتاكسي  

فوجئت سائحة نيوزيلندية في كرواتيا بفاتورة بلغت 1506 يورو (1756 دولاراً)، مقابل رحلة تاكسي لمسافة 1.5 كيلومتر فقط في العاصمة زغرب.

واكتشفت المرأة المبلغ المخصوم من حسابها بعد عودتها إلى بلادها، قبل أن تستعيد لاحقاً جزءاً منه، وفق ما أفادت صحيفة «يوتارني ليست» الكرواتية.

ويخضع السائق الآن للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي، إذ يُزعم أنه لم يصدر إيصالاً للرحلة، وهناك تحذيرات من عمليات الاحتيال بسيارات الأجرة في كرواتيا منذ فترة طويلة.

واستقلت السائحة التاكسي، في مايو الماضي، من المحطة الرئيسة للقطارات في زغرب إلى وجهة قريبة وسط المدينة، وأظهر العداد في السيارة 185 يورو، وعندما احتجت عرض السائق تخفيضاً ليصبح المبلغ 150 يورو، وهو ما وافقت على دفعه على مضض وتحت الضغط.

وبعد عودتها إلى نيوزيلندا، اكتشفت السائحة عملية الاحتيال، وأبلغت الشرطة عن السائق عبر السفارة الكرواتية.