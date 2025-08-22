المرأة الإماراتية.. مؤثرة عالمية رسّخت حضورها في ميادين العمل الوطني

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، ومنها المجال الاجتماعي الذي يبرز كأحد أهم المجالات التي أظهرت فيها ابنة الإمارات كفاءة استثنائية، وأثبتت المرأة الإماراتية أنها شريك فاعل في بناء مجتمع متماسك، من خلال إسهامها في المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي، إلى جانب دورها المحوري داخل الأسرة كمربية وراعية للقيم.

وقالت مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، سلامة العميمي، إن الأسرة تعد اللبنة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، وتقدم المرأة دوراً محورياً في تكوين الأسرة وتنشئة الأجيال، الأمر الذي يجعل من تحقيق التوازن بين التميّز المهني والتمكين الأسري أولوية مهمة في أبوظبي.

وأوضحت أن الاحتفال بـ«يوم بالمرأة الإماراتية» تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» هو احتفال بـ50 عاماً من التمكين والتحفيز والإنجاز والنجاح، استطاعت خلالها المرأة الإماراتية وضع بصمة راسخة في شتى المجالات عبر إنجازات مشهودة، حتى أصبحت مثالاً يُحتذى في الأوساط الإقليمية والعالمية.

وقالت مديرة برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، فاطمة راشد الكعبي، إن المرأة الإماراتية تجاوزت، بدعم من قيادتنا الرشيدة، جميع التحديات، وباتت مسهمة فاعلة وقائدة مؤثرة في جميع قطاعات العلوم، والأعمال، والتكنولوجيا، والسياسة.

وأكدت مدير عام جمعية النهضة النسائية في دبي، الدكتورة فاطمة الفلاسي، أن الجمعية عززت من تمكين المرأة وقدرتها على إدارة أسرتها والإسهام في تنمية المجتمع، وزيادة الوعي وبناء الثقة بالنفس وإدارة الموارد، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

ولفتت إلى أن الجمعية تعمل على تفعيل التربية والأخلاق، والركون إلى الثوابت لصناعة الأسرة المتماسكة والمجتمع المتلاحم، وتقدم ثقافة دولة الإمارات ومجتمعها، وباعتزاز مفعم كمجتمع متماسك ذي طابع أسري ممتد، انطلاقاً من دور الجمعية وهدفها الاستراتيجي، وهو نشر التوعية المجتمعية والوطنية بكل مجالاتها بين شرائح الأسرة، وتأصيل منظومة القيم والهوية الوطنية، وتمكين الأسرة وبناء قدراتها، بما يؤهلها لأداء أدوارها في بناء مجتمع متماسك سعيد.

وأشادت مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، منى صقر المطروشي، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي أسهم بشكل كبير في دعم المرأة في القطاعات كافة، واستطاعت تحقيق الإنجازات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل العالمي أيضاً.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية التي تحظى بثقة القيادة الرشيدة، أثبتت للعالم أنها تمثل النموذج الاستثنائي للمرأة التي تحافظ على أصالتها وقيمها وتقاليدها من جهة، وقدرتها على التكيف مع التطورات المعاصرة والابتكار من جهة أخرى.

وأكدت مستشار الأمين العام في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، رحاب المنصوري، أن الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية» يعد تكريماً لمسيرة حافلة بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف الميادين، بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة.

ولفتت إلى أن المرأة تشغل في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية العديد من الوظائف والمناصب القيادية، وتشارك بفاعلية في تحقيق الرؤية وتنفيذ الأهداف، موضحة أن اللجنة حرصت على إشراك المرأة في مختلف المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تنفذها.

وأكدت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شيخة السويدي، أن «يوم المرأة الإماراتية» يعد تقديراً مستحقاً لعطاء المرأة وإسهاماتها المؤثرة في جميع المجالات، خصوصاً في ميادين العمل الإنساني، مشيرة إلى أن عدد المتطوعات في الهيئة بلغ 13 ألفاً و475 متطوعة، ما يعكس حضور المرأة الفاعل في ساحات العطاء.

