316 عرضاً ونشاطاً يومياً في «عالم مدهش»

يرفع «عالم مدهش 2025» مستوى الحماس هذا الصيف مع برنامج استثنائي يضم 316 عرضاً يومياً وفقرة ترفيهية حيّة، ليقدّم للأطفال والعائلات أوقاتاً حافلة بالمرح والتشويق من الصباح حتى المساء، ويستمر هذا الحدث في القاعات من (4) إلى (7) في مركز دبي التجاري العالمي حتى 28 أغسطس، حيث يتحوّل «عالم مدهش» – الوجهة العائلية المفضلة التي تجمع بين الترفيه والتثقيف – إلى عالم ينبض بالموسيقى والمرح والتفاعل، مع تذكرة اليوم الكامل الجديدة التي تتيح دخولاً غير محدود إلى جميع التجارب المشوّقة، كما تشارك شخصيتا «مدهش» و«دانة» المحبوبتان في قلب الحدث، من خلال فقرات غنائية، ورقصات جماعية، ولقاءات تفاعلية مع الزوّار، في أجواء مملوءة بالبهجة والمرح.

ويواصل «عالم مدهش» هذا العام تألّقه كإحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي الحافلة بالتجارب التفاعلية الاستثنائية، وهو من تنظيم «دي إكس بي لايف»، ذراع تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويتضمّن الحدث مجموعة مبتكرة من المغامرات الجديدة والتجارب المميزة التي تُحدث نقلة نوعية في الترفيه للعائلات، لتمنح الزوّار مستويات غير مسبوقة من المرح والمتعة.

تدور عروض هذا العام حول أربع مغامرات ممتعة تحمل طابعاً مميزاً: مغامرات ما قبل التاريخ، وعوالم الروبوتات المستقبلية، ورحلات الألعاب الكلاسيكية، والمدن الرقمية المتوهّجة، وتُسهم هذه العروض في تعريف الأطفال بأهمية الصداقة، والتواصل مع الآخرين، والعمل الجماعي، والإبداع في العوالم المستقبلية، وحل المشكلات، والمرونة في مغامرات ألعاب الفيديو، والتعبير عن الذات، والتواصل العاطفي في مدينة مدعومة بالتكنولوجيا.

وتتصدر العروض تجربة «جوراسيك مدهش»، وهي مغامرة من عصور ما قبل التاريخ تدعو المستكشفين الصغار للانضمام إلى طاقم العرض على المسرح للمشاركة في رقصات الديناصورات، والاستمتاع بلحظات مملوءة بالمرح، وإتاحة المجال أمامهم لالتقاط الصور مع أصدقائهم الجدد من عصور ما قبل التاريخ، أما في عرض «مختبر الروبوتات»، فتنتقل الأجواء إلى عالم عالي التقنية، حيث يتعاون الفريق وتدفعهم الموسيقى لتنشيط طاقم من الروبوتات الظريفة، ويأخذ عرض «نهاية اللعبة» عشّاق الألعاب إلى رحلة عبر الزمن، حيث يؤدي خلل في آلة الزمن إلى نقل الأبطال إلى عالم ألعاب الآركيد الكلاسيكية من ثمانينات القرن الماضي، لمواجهة كائنات فضائية في لعبة Space Invaders، وتكديس مكعبات Tetris، والقفز داخل مستوى مستوحى من لعبة Mario، في محاولة للعودة إلى عالمهم، وتُختتم المغامرة بعرض «المستقبل رقمي»، وهي رحلة داخل مدينة رقمية متلألئة تنتهي برقصة متوهجة وفرصة تصوير افتراضية مع طاقم العرض بأكمله.

دخول غير محدود

تتضمّن التذاكر الموحّدة لهذا العام عروضاً غامرة لجميع أفراد العائلة، ما يمنح الأهالي والأطفال فرصة الاستمتاع بدخول غير محدود طوال اليوم، واستكشاف المزيد من الألعاب، وقضاء وقت أطول من دون الحاجة إلى دفع رسوم منفصلة لكل تجربة، وتُتاح التذكرة بسعر 150 درهماً للأطفال و25 درهماً للكبار، وتفتح الأبواب ليوم كامل من المرح والإبداع والحماس، كما يمكن للعائلات التي تشتري ثلاث تذاكر الحصول على تذكرة رابعة مجاناً، وتتوافر تخفيضات إضافية لحاملي بطاقات «إسعاد» و«سعادة»، بينما يدخل أصحاب الهمم ومرافقوهم مجاناً.

. عروض تفاعلية تأخذ العائلات في مغامرات بين الديناصورات والروبوتات والألعاب الكلاسيكية، والمدن الرقمية المتوهّجة طوال شهر أغسطس.