«قصة الإمارات» تستقطب 3 ملايين زائر في «إكسبو 2025 أوساكا»

في إنجاز قياسي يُضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات، احتفل جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» باستقبال ثلاثة ملايين زائر منذ انطلاق فعاليات المعرض، ليُرسّخ بذلك مكانته كأحد أبرز الأجنحة الوطنية إثارةً للإعجاب واستقطاباً للزوّار.

ومنذ افتتاحه في منتصف أبريل 2025، شكّل جناح دولة الإمارات مساحة نابضة بالحياة للحوار العالمي البناء، تُروى فيها مسيرة نجاحات وإنجازات دولة الإمارات، وتحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، يأخذ الجناح زوّاره في تجربة غامرة تُجسّد التقاء الإرث العريق للدولة مع رؤيتها الطموحة نحو التقدّم العالمي المشترك.

واحتفل فريق جناح دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير، مُغتنماً الفرصة لتعميق التواصل مع الزوّار الذين تم استقبالهم في ذلك اليوم بالحفاوة والانفتاح نفسيهما اللذين جعلا من الجناح وجهة مفضّلة ومحببة لدى الكثيرين.

ويعكس هذا الإنجاز القياسي الدور المحوري والمهم الذي يلعبه سفراء الجناح الشباب، وكامل فريق العمل في إثراء مُشاركة الدولة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، من خلال رواية قصة الإمارات بطريقة مبتكرة، وتحفيز الحوارات البنّاءة، وخلق لحظات نابضة بالتبادل الثقافي الأصيل، حيث شكّلت طاقاتهم المتّقدة، ورؤاهم الملهمة، وحسن ضيافتهم، ركائز أساسية في رسم ملامح التجربة الرائعة للجناح وتحقيق هذا الإنجاز اللافت.

وقال سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» شهاب أحمد الفهيم: «يمثل وصولنا إلى حاجز ثلاثة ملايين زائر محطة مهمة وإنجازاً نعتز به، فهو يعكس الصدى العالمي لقصة دولة الإمارات، ويجسد الطموحات والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، كل زائر يعبر بوابة الجناح يُضيف صوته إلى رحلتنا الجماعية، لنرسم معاً سردية تتجاوز الحدود، وتحتفي بالتنوّع، وتدفع عجلة التقدّم إلى الأمام، ومع اقتراب إسدال الستار على فعاليات المعرض خلال الشهرين المقبلين، نأمل أن تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الزوّار لاستكشاف تجربة جناحنا الفريدة والتعرّف إلى ما يقدّمه من رؤى وقصص إماراتية ملهمة».

وصُمّم جناح دولة الإمارات من قبل «مجموعة من الأرض إلى الأثير» للتصميم، وهي ائتلاف يضم شركاء من دولة الإمارات واليابان ودول أخرى حول العالم، وقد نال الجناح إشادات واسعة بفضل رؤيته المعمارية المبتكرة، وبنائه المستدام، وسرده القصصي المؤثر، وتعكس أعمدة الجناح الـ90، المصنوعة من مخلفات النخيل الزراعية والمستوحاة من شجرة النخيل، فلسفة التصميم القائمة على التعاون الإبداعي والرؤية المشتركة والسعي نحو دفع عجلة التطوّر لبناء مستقبل تزدهر فيه الحياة بكل أشكالها.

ويستمتع الزوّار داخل جناح دولة الإمارات بتجربة مبتكرة متعددة الحواس عبر خمس مناطق موضوعية، تستعرض مسيرة دولة الإمارات في مجالات استكشاف الفضاء، والابتكار في الرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، وهى المسيرة الناجحة التي تنطلق من إرثها الثقافي الثري، وقد أسهم التصميم الحسي للجناح، إلى جانب التركيبات التفاعلية والسرد القصصي، في تقديم تجربة غامرة ولافتة لزوّاره من مختلف الخلفيات.

وإضافة إلى تصميمه المعماري ومحتواه التفاعلي، برز جناح دولة الإمارات كمركز ثقافي نابض بالحياة ضمن فعاليات المعرض، حيث يضم الجناح في برامجه اليومية جلسات حوارية مع خبراء، وورش عمل إبداعية، وعروضاً حية لفنون الطهي الإماراتي، إضافة إلى عروض فنية تستقطب الزوّار والمشاركين من مختلف أنحاء «إكسبو»، وقد دفعت التجربة الفريدة التي يقدمها الجناح العديد من الزوّار إلى العودة مجدداً، بل وتكرار الزيارة لمرات متعدّدة، في مؤشر واضح على عمق التأثير الذي يتركه الجناح، وما يتيحه من روابط إنسانية تتجاوز الثقافات، وتستمر الفعاليات اليومية في استقطاب الجمهور، ما يرسّخ دور الجناح منصة للحوار والإبداع والتواصل الإنساني العابر للحدود.

