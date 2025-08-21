رسميا .. حجب لعبة ROBLOX في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، حجب لعبة ROBLOX في الكويت، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية في حماية المستخدمين، لا سيما فئة الأطفال، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الهيئة في بيان إن هذا القرار يأتي استجابةً لشكاوى الأهالي والجهات المختصة في شأن ما تحتويه اللعبة من مخاطر على سلامة الأطفال، بما في ذلك التعرض لممارسات غير آمنة، واستغلال إلكتروني، وسلوكيات ضارة، فضلاً عن محتويات غير مناسبة وممارسات شرائية غير آمنة.

وأكدت الهيئة أن قرار الحجب موقت لحين انتهاء مفاوضاتها مع الشركة المشغلة، والتأكد من التزامها بحذف أي محتويات مسيئة أو خطرة، وتوفير معايير حماية كافية للأطفال، وذلك قبل إعادة النظر في رفع الحجب.

وكانت القبس نشرت، أمس الأربعاء، أن وزارة الإعلام طلبت من وزارة المواصلات، حجب «لعبة روبلوكس» في الكويت، نظراً لخطورتها على الأطفال.

وأوضح مصدر مسؤول لـ "القبس" أن هذه الخطوة جاءت «بعد مطالبات متعددة من شرائح كبيرة من المواطنين، حيث أكدوا أن اللعبة تخالف القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية، كما تحوي مشاهد عنف دموية، وتشجع العنف والسلوك العدواني، فضلاً عن كونها تتضمن مشاهد تنافى العادات والتقاليد المجتمعية».

وجاء طلب «الإعلام» من وزارة المواصلات بحظر اللعبة بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية، بينها قطر وسلطنة عمان، كما حظرتها الصين وتركيا، بسبب احتوائها عناصر تشجع السلوكيات غير اللائقة بين الأطفال، كما حظرتها كل من الأردن وكوريا الشمالية حفاظاً على الصحة والسلامة النفسية للصغار.