طبق سهل التحضير ورخيص الكلفة يحميك من نوبة قلبية

كشف خبراء تغذية أن إضافة المزيد من الألياف إلى الوجبات اليومية، قد يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، ويخفض خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن لارتفاع الكوليسترول في الدم أن يعيق تدفقه إلى القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وكشف تقرير لصحيفة "أنديبندنت" أن هناك نوعين من الألياف يمكن دمجهما في النظام الغذائي، الألياف القابلة للذوبان، والألياف غير القابلة للذوبان.

فالألياف غير القابلة للذوبان تحافظ على صحة الأمعاء، ويمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة، والفاصولياء والخضروات.

أما الألياف القابلة للذوبان فيمكن الحصول عليها من الشوفان، والفاصولياء والعدس، والفواكه.

واوضحت أخصائية التغذية، لينسي ليفينغستون، إن الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، ما يمنع امتصاصه في مجرى الدم.

في جبة الإفطار، يوصى بتناول حفنة من اللوز وبعض الفواكه مع الشوفان الكامل.

أما في الغداء فينصح بسلق بعض العدس، أو تحضير الحمص، وتناوله مع خبز القمح الكامل مع سلطة خضراء بسيطة.

وفي العشاء يمكن تناول بعض البطاطا الحلوة، مع الحرص على توازن العناصر الغذائية في الوجبات.

لكن التقرير نبه إلى أن تناول المزيد من الألياف ليس حلا شاملا، خاصة إذا كان النظام الغذائي المتبع غنيا بالملح، والدهون المشبعة، التي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول أيضا. ونصح بتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية والمخبوزات، والحلويات، ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

وأوضح الدكتور روميت بوهاتاتشاريا أن تناول الألبان واللحوم كاملة الدسم يشبه تناول الكوليسترول الغذائي.

بالمقابل فإن الإفراط في تناول الألياف قد يسبب انتفاخا وغازات، وينصح بشرب كميات كافية من الماء لضمان مرورها في الجهاز الهضمي بسهولة.