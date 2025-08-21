5 أعراض إذا شعرت بها في الصباح الباكر .. أُطلب الطبيب فوراً فهي نوبة قلبية

يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية في ساعات الفجر، رغم أنها قد تحدث في أي وقت صباحًا أو مساءً.

حيث يرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بعد النوم، وهذا يضع عبئًا أكبر على القلب، لذا فإن ملاحظة العلامات الدقيقة صباحًا قد تنقذ الحياة.

1 اذا استيقظت وأنت تعاني من ضيق غير عادي في التنفس بدون أي مجهود؛ قد يكون ذلك علامة لأن ضعف ضخ القلب يقلل كمية الأكسجين الواصل للجسم، فلا تتجاهل ضيق التنفس المصاحب للتعب.

2 الدوار المفاجئ أو قرب الإغماء عند الاستيقاظ؛ يحدث ذلك إذا انخفض تدفق الدم إلى الدماغ بسبب ضعف ضخ القلب، وإذا ظهر مع ألم في الصدر أو تعرّق فاستدعِ المساعدة الطبية فورًا.

3 إذا استيقظت بعرق بارد ورطب دون سبب واضح؛ فهذا تعرّق غير طبيعي قد يرافق النوبة القلبية نتيجة استجابة الجسم لنقص تدفق الدم.

4 عدم راحة أو ضغط أو حرقة في الصدر بعد الاستيقاظ؛ قد يُخطئ البعض في اعتبارها حموضة أو عسر هضم، لكن استمرار الألم يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية.

5 إذا انتبهت لألم في الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو الظهر، خاصة الذراع اليسرى؛ وصاحبه غثيان أو ثِقل في الصدر بعد الاستيقاظ فقد يدل ذلك على مشكلة قلبية.