طفل "سبايدر مان" أمام المحكمة بمصر: "عايز حقي من عمّو" .. فما هي قصته ؟

جلس الطفل ياسين مرتدياً ملابس "سبايدر مان"، ودوّت كلماته البريئة داخل قاعة المحكمة: «عايز حقي من عمو». جملة قصيرة لكنها حملت معاناة أسرة كاملة تنتظر حكماً نهائياً يضع حدّاً لآلامها.

وقررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بقضية الطفل ياسين إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، وذلك لعدم حضور كبير الأطباء الشرعيين الجلسة.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب محامي المتهم الذي تمسك بضرورة مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بشكل مباشر حول ملاحظات فنية وردت في التقرير الطبي. وبهذا التأجيل يستمر الاستئناف المقدم من المتهم، الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل، وهو الحكم الثالث من نوعه في القضية، في وقت تترقب فيه أسرة الضحية ما ستسفر عنه الجلسات القادمة.

وشهدت الجلسة تقديم مستند رسمي يثبت أن المتهم أجرى عملية قلب مفتوح، بما يدل على إصابته بمرض في القلب، كما كرر دفاعه طلب حضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول النقاط الطبية المثبتة بالتقرير.

وداخل القاعة، جلس الطفل إلى جانب والدته مترقباً الحكم، وقد خطف الأنظار بملامحه الهادئة وزيه الطفولي المميز. ورغم صمته أغلب الوقت، عبّر بكلمة واحدة هزّت القاعة: «عايز حقي من عمو».

والدته قالت في تصريحاتها: «أنتظر الحكم النهائي ليطمئن قلبي، فما زال ابني يعاني من آثار نفسية مؤلمة بسبب ما جرى له، وأثق في نزاهة القضاء». وأضافت: «نخضعه حالياً لعلاج نفسي متواصل، ورغم ما نحظى به من دعم مجتمعي، إلا أن التجربة قاسية وما زالت معاناتنا مستمرة».

وأكملت: «المتهم يحاول التهرب من جريمته بشتى الوسائل، لكنني مؤمنة أن العدالة ستعيد حق ابني، وسأنتظر النطق بالحكم النهائي بكل صبر».

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهم، وهو مدير مالي بإحدى المدارس الخاصة، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين المعروف إعلامياً بـ"سبايدر مان البحيرة". وتواصل محكمة مستأنف دمنهور جلسات الاستئناف التي تقرر تأجيلها إلى 20 سبتمبر المقبل لحين مثول كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته في ما ورد بالتقارير الطبية.