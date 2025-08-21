بعد رسالة مؤثرة.. وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو

توفي القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.



وأصدرت عائلة كابريو بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، لتأكيد نبأ وفاته، الذي جاء بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يطلب فيه الدعاء بعد تدهور حالته الصحية.وقال بيان أسرة القاضي الرحيم: «عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، وقد لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها».وتابع البيان: «لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثراً لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضياً محترماً؛ بل بصفته زوجاً محباً، وأباً وجداً ووالداً عظيماً، وصديقاً وفياً، وسيبقى إرثه موجوداً وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، لنكرم ذكراه، لعلنا جميعاً نسعى إلى نشر مزيد من الرحمة في هذا العالم، تماماً كما كان يفعل كل يوم».