وفاة طفل مصري بعد تناول 3 علب نودلز

أثارت وفاة طفل مصري يبلغ من العمر 13 عامًا ، بعد تناول 3 أكياس من النودلز سريعة التحضير دفعة واحدة، جدلًا واسعًا حول مخاطر تناول النودلز.

ونشر والد الطفل حمزة الوزان تحذيرًا للأهالي بمنع أطفالهم من تناول النودلز، ما فاقم الجدل والهلع بين العديد من المصريين على مواقع التواصل.

وبحسب رواية العائلة، لوسائل إعلام مصرية، كان حمزة قد طلب تناول وجبة سريعة، فأعدّت له والدته عبوة من النودلز الجاهز، الذي يُباع في الأسواق بكثرة ويُعتبر من الوجبات المحببة للأطفال.

ولم تمضِ سوى ساعة واحدة حتى بدأت تظهر على الطفل أعراض شديدة مثل تقيؤ مستمر، وآلام حادة في المعدة، وإسهال حاد، وهبوط سريع في الضغط.

وتم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا أن حالته متأخرة جدًا، وتوفي بعد ساعتين فقط من التسمم.

ووفقا للمصادر الطبية والأمنية، فإن عبوة النودلز التي تناولها الطفل كانت تحتوي على مواد حافظة أو ملوّثات غير مطابقة للمواصفات ويُشتبه بأن هناك خللاً في التصنيع أو التخزين أدى إلى تلف المنتج.

وسريعا ما كشف رجال المباحث الأماكن التي كان يتشري منها الطفل حمزة الأندومي و تم التحفظ على أحد المحلات، وأُخذت عينات من المنتجات، وتم تشميع المكان لحين انتهاء التحقيقات.

وحول ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن عدم طهي النودلز أو من كيس التوابل المصاحب لها، قال أطباء أن هذه ليست أول حادثة وفاة بعد تناول النودلز وذكّروا بواقعة مشابهة عام 2022.

ونبّه مختصون أن الوفاة قد تكون مرتبطة بمواد وجودة في الوجبة السريعة. وأن القمح وهو أحد المكونات، لا يمثل مشكلة بحد ذاته، لكن الحساسية المحتملة لدى الطفل قد تكون سببًا.

وأن المشكلة قد تكمن أيضا في المواد الحافظة أو التوابل المضافة، التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أنزيمات الكبد والكلى وتسبب أضرارًا جسيمة رغم أن المنتج نفسه سليم.

وأضافوا أن هناك احتمالات متعددة للوفاة، أولها حساسية الطفل لأحد مكونات الوجبة، سواء المواد الحافظة مع دقيق القمح أو النكهات الصناعية في التوابل. ثانيًا، اختناقه ودخول جزء من المادة الصلبة غير المطهية إلى القصبة الهوائية بدلاً من المريء والجهاز الهضمي. ثالثًا، قد تكون الكمية الكبيرة التي تناولها سببت انسدادًا معويًا، مع التنويه بأن "الانسداد المعوي لا يؤدي إلى الوفاة في الحال".

مؤكدين "لكن لا نستطيع أن نتهم المادة الغذائية نفسها".

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع استدعاء أسرة الطفل للاستماع إلى أقوالهم، ولم يتم حتى الآن حسم سبب الوفاة من الطب الشرعي.