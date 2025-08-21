تركته غارقاً في دمه.. عروس تركية تقتل زوجها بعد شهرين من الزفاف

لقي شاب تركي مصرعه بعد 15 يوماً من إصابته بطعنات وجهتها له زوجته التي لم يكن قد مضى على زواجه منها سوى شهرين، في واقعة مأساوية شهدتها مدينة مرسين وأثارت صدمة واسعة.

ووقع الحادث داخل منزل الزوجين بحي "شهيدلر تبيسي" يوم 4 أغسطس (آب) الجاري، عندما تحولت مشادة كلامية بينهما إلى شجار انتهى بجريمة دامية.

ووفق المعطيات الأولية، اندلع خلاف بين ميليك باشلي البالغة 24 عاماً وزوجها أحمد جان باشلي البالغ 25 عاماً داخل منزلهما المستقل، وسرعان ما تطور النقاش إلى مشاجرة، لتتجه الزوجة إلى المطبخ وتستعين بسكين قامت بطعنه عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسده.

وبعد سماع الجيران لأصوات الشجار، سارعوا إلى إبلاغ الشرطة وفرق الإسعاف، وعند وصول الفرق الأمنية والصحية إلى الموقع، عُثر على الشاب أحمد جان باشلي ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى تارصوس الحكومي لتلقي العلاج.

وخضع الضحية لعملية جراحية طارئة ثم أُدخل إلى وحدة العناية المركزة، حيث بقي تحت المراقبة الطبية الدقيقة، ورغم جهود الأطباء، ظل وضعه الصحي حرجاً حتى فارق الحياة بعد 15 يوماً من الحادثة.

وبالتزامن مع نقل الزوج إلى المستشفى، ألقت الشرطة القبض على ميليك باشلي التي كانت في مكان الحادث، وبعد استجوابها في مركز الشرطة، أُحيلت إلى المحكمة التي قررت اعتقالها على ذمة التحقيق.