على رأسها الأرز والدجاج .. 10 أطعمة ممنوع إعادة تسخينها

رغم أن الاحتفاظ ببقايا الطعام وتناولها لاحقًا يُعد وسيلة فعالة لتقليل الهدر وتوفير المال، إلا أن الأمر لا يكون دائمًا صحيًا.

وهناك بعض الأطعمة سريعة التلف بطبيعتها، وقد تُشكّل خطرًا على صحتك إذا تم تخزينها لفترات طويلة أو إعادة تسخينها. وفي الواقع، إن إعادة تسخين هذه الأطعمة لا يُعيد لها الأمان الغذائي، بل قد يُعرّضك لخطر التسمم الغذائي.

وهنا قائمة بالأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها:

الأرز:

يُعتبر الأرز من بقايا الطعام الخطرة، فكلما طالت مدة تركه في درجة حرارة الغرفة، زادت احتمالية نمو البكتيريا عليه، وخاصةً العصوية الشمعية. ولن يقضي عليها إعادة التسخين. فالقاعدة العامة هي عدم ترك الأرز في الخارج لأكثر من ساعة، وإذا قررت إعادة تسخينه، فتأكد من أن درجة حرارته الداخلية 165 درجة فهرنهايت أو أعلى.

البطاطس:

قد يكون إعادة تسخين البطاطس محفوفًا بالمخاطر إذا لم تُخزّن بشكل صحيح مسبقًا. فالبطاطس المطبوخة التي تُترك في درجة حرارة الغرفة قد تُساعد على نمو بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم. إعادة التسخين لن تقضي على السموم، لذا يُفضل تناولها فور طهيها.

البيض:

يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة في البيض المطبوخ وأطباق البيض. لا يُترك البيض في الثلاجة لأكثر من ساعتين أو ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة دافئة. ثم تحقق من عدم وجود روائح كريهة أو بياض بيض ذي لون وردي أو فسفوري فجميعها علامات فساد.

الصلصات أو اليخنات المصنوعة من منتجات الألبان:

الصلصات مثل صلصة ألفريدو والبشاميل والجبن لا تُحفظ جيدًا ولا تُسخّن جيدًا بسبب تفاعل منتجات الألبان مع تغيرات درجة الحرارة. من السهل جدًا أن تنمو البكتيريا على هذه الأطعمة، خاصةً إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة. فحموضتها منخفضة، وهي أكثر عرضة للتلف.

الفطر:

قد لا يبدو تناول الفطر القديم شهيًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى التسمم الغذائي. ووفقًا لجامعة كاليفورنيا للزراعة والموارد الطبيعية، فإن التخزين غير السليم للفطر قد يعزز نمو بكتيريا مثل التسمم الغذائي. والطريقة الأكثر أمانًا لتخزين الفطر هي وضعه في كيس ورقي في الثلاجة، ولكن لا تحفظه أبدًا لأكثر من خمسة أيام.

السوشي:

بعد ترك السمك النيء في الثلاجة لأكثر من ساعتين، يحين وقت التخلص منه. فلى الرغم من أن السمك المخصص للسوشي يُجمد للقضاء على الطفيليات، إلا أن البكتيريا قد تتكاثر إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. إذا كانت المدة ضمن هذه الفترة، ويمكنك حفظ السوشي في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين. مع ذلك، يُنصح بعدم تقديم طبق السوشي في الحفلات إذا كنت لا تعرف مدة بقائه هناك.

العصائر:

يجب تناول العصائر الطازجة فورًا لأنها قد تتخمر عند تخزينها لفترة طويلة. قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في المعدة، بما في ذلك الغازات أو الإسهال. إضافةً إلى ذلك، قد تفسد العصائر التي تحتوي على منتجات الألبان بسرعة عند تركها في درجة حرارة الغرفة، كما تفقد الفواكه والخضراوات الطازجة فيتاميناتها، وخاصةً فيتامين ج، عند تعرضها للهواء بسبب الأكسدة.

المأكولات البحرية:

يمكنك الاستمتاع بالمأكولات البحرية المعاد تسخينها بأمان، ولكن عليك توخي الحذر الشديد. ضع السمك في الثلاجة فورًا وتناوله خلال 24 ساعة، وإلا ستتعرض لخطر التسمم الغذائي. تنمو البكتيريا بسهولة على الأسماك التي تُركت في الخارج لفترة طويلة ولا يمكن القضاء عليها بإعادة التسخين.

السبانخ:

تحتوي السبانخ على مستويات عالية من النترات، والتي عند إعادة تسخينها، يمكن أن تتفاعل بشكل أكبر لتكوين مركبات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. إذا أردتَ إعادة تسخين طبق سبانخ، فاحرص على عدم غليه. قلّبه إذا مرّ عليه أكثر من يوم، وإذا أردتَ إعادة تسخينه، فاستخدم درجة حرارة منخفضة.

الدجاج:

يُعرف الدجاج باحتوائه على بكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا المستوحدة إذا لم يُطه جيدًا، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. إذا كنت تخطط لإعادة تسخين بقايا الدجاج، فيجب أن تصل درجة حرارته الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت، كما هو مُقاس بمقياس حرارة الطعام، لضمان القضاء التام على البكتيريا.