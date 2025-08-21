ما يعادل المسافة إلى القمر 50 مرة.. سافر 12 ألف رحلة طيران مجاناً

توم ستوكر، رجل من نيوجيرسي يبلغ من العمر 71 عامًا، بدأ رحلته مع الطيران وهو يعاني من خوف شديد يجعله يلجأ إلى الصلاة أو الكحول ليهدئ أعصابه. لكنّ القدر كان يخبئ له تحولًا استثنائيًا: من شخص يهاب الطائرة إلى أيقونة في عالم السفر الجوي.

عام 1990، طرحت شركة يونايتد إيرلاينز عرضًا بدا خياليًا: تذكرة سفر مدى الحياة بالدرجة الأولى، بلا قيود، مقابل 290 ألف دولار. كثيرون تجاهلوا العرض، لكن توم لم يتردد. هذه الخطوة غيّرت مسار حياته بالكامل، محوّلة إياه إلى أكثر المسافرين شهرة في تاريخ الشركة.

وبالارقام، سافر 12 ألف رحلة جوية حتى الآن. 24 مليون ميل مقطوع، أي ما يعادل الذهاب إلى القمر 50 مرة. وزار أكثر من 100 دولة. وسافر إلى أستراليا وحدها أكثر من 300 مرة.

ومتوسط سفره تخطى مليون ميل سنويًا في بعض الفترات.

ولم يكتفِ توم بلقب "المسافر الدائم"، بل أصبحت له مكانة رمزية لدى الشركة: تسمية طائرتين باسمه تكريمًا له، ومقعده المفضل 1B بات يُعرف بـ"منزله الثاني".

ولم تقتصر قصته على الطيران فقط. خلال إحدى رحلاته إلى هاواي، وبعد تجاوزه حاجز الخمسة ملايين ميل، التقى زوجته. ومنذ ذلك الحين، عاشا معًا أكثر من 120 شهر عسل بفضل تذكرته السحرية.