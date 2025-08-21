صاحب منزل "عين جينشي" العنيد يضطر لتركه.. ودون تعويض

اضطر صاحب منزل قاوم عمليات التطوير في منطقته للحفاظ على منزله إلى مغادرته في النهاية، رغم شهرته ولقب منزله الذي حاز عليه، وهو "عين جينشي"، إشارة إلى تموضعه بين شارعين دوليين رئيسيين في مقاطعة جيانشي الصينية، والذي يبدو من السماء كشكل عين.

وتصدرت قصة المنزل الملقب ب"عين جينشي" عناوين الأخبار في الصين في أبريل، عندما تم افتتاح طريق سريع حوله. ومثل غيره من مالكي بيوت في مواقع تطوير مشابهة رفض هوانغ بينغ (اسم مستعار) عرض الحكومة الإقليمية لشراء ممتلكاته وقرر التمسك بموقفه حتى عندما انتقل جميع سكان المنطقة. وقال موقع "أوديتي " الذي تابع القصة أنه في مرحلة ما، حصل هوانغ على تعويض كبير يبلغ حوالي 1.6 مليون يوان (223000 دولار أمريكي)، لكنه لم يوافق على شرط دفع الثمن على قسطين.

ولذا يبدو أنه سيعيش ليندم على قراره، لأن الحكومة قررت ببساطة بناء الطريق حول ممتلكاته، مما حوله إلى بيت معزول، في منطقة حيوية الحركة.

وبسبب انعدام أي عازل للصوت، أصبح المنزل الذي يبدو كعين في منتصف الطريق السريع الجديد عند رؤيته من الأعلى، غير صالح للسكن تقريبًا مع بدء تدفق حركة المرور في أبريل.

وصمد هوانغ وعائلته قدر استطاعتهم، لكن الضوضاء المستمرة والخوف من الشاحنات الكبيرة المارة أجبرهم في النهاية على المغادرة.

وليس من الواضح متى انتقلت العائلة، لكن الناس بدأوا يلاحظون نوافذ المنزل المكسورة والأعشاب الضارة المتضخمة حوله الشهر الماضي، فتواصلت وسائل الإعلام المحلية مع مالك "عين جينشي"، الذي أكد أنه وعائلته هجروا العقار بسبب ضوضاء المرور المستمرة والخوف من الحوادث، وأنهم فضلوا استئجار منزل في بلدة قريبة، ولم يتمكنوا من تحديد مصير عقارهم القديم. وقال مراقبون أنه حتى لو هُدم المنزل فلن يحصل هوانغ إلا على جزء ضئيل من التعويض المعروض عليه في الأصل.