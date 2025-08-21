صيف دبي.. المفاجآت مستمرة قبل «العودة إلى المدارس»

مع اقتراب نهاية عطلة الصيف وانطلاق موسم «العودة إلى المدارس»، تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 مجموعة من التجارب الرائعة المصممة خصيصاً للأطفال وعشاق المغامرات، من الألعاب المائية، والعروض المسرحية المبهجة، إلى المخيمات الصيفية المميزة، واللقاءات مع شخصية «مدهش»، ما يتيح للأطفال والعائلات الاستمتاع بتجارب ومغامرات استثنائية قبل انطلاق الفصل الدراسي الجديد.

ويُقام «عالم مدهش»، إحدى أبرز الفعاليات الترفيهية والتثقيفية لهذا الموسم، في القاعات من (4) إلى (7) بمركز دبي التجاري العالمي، ويقدم 118 لعبةً ومنطقة جذب موزعة على خمس مناطق بمساحة 14 ألف متر مربع، إلى جانب 316 عرضاً ترفيهياً متنوعاً، و24 ورشة عمل على المسرح، مع إمكانية الدخول غير المحدود للعائلات طوال اليوم، ويمكن للأطفال التنقل بين الألعاب المطاطية، وسباقات الكارتينج، وتحدي الأصدقاء في منطقة الألعاب الكلاسيكية، والاستمتاع بحلبة التزلج الداخلية، وحضور العروض المسرحية الحية، وورش العمل الإبداعية، إلى جانب لقاءات مفاجئة مع شخصيتي «مدهش» و«دانة» حتى 28 أغسطس، ويمكن للعائلات الاستمتاع بيوم كامل من المرح والإبداع والمتعة المتواصلة بأسعار تبدأ من 25 درهماً فقط للكبار و150 درهماً للأطفال. وستحصل العائلات على تذكرة مجانية مع كل ثلاث تذاكر يتم شراؤها، فيما يمكن لحاملي بطاقات «إسعاد» و«السعادة» الحصول على تخفيضات إضافية، وبإمكان أصحاب الهمم وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية الصحية الدخول مجاناً.

ألعاب مائية

وتتواصل أجواء «مدهش» الترفيهية في «دبي فستيفال سيتي مول» مع حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً، التي تفتح أبوابها يومياً حتى 31 أغسطس، وتقدم ست مناطق للألعاب المائية تناسب جميع الأعمار، مع تذاكر دخول لمدة ساعتين بأسعار تبدأ من 75 درهماً، كما يمكن للعائلات التي تزور «دبي فستيفال سيتي مول» المشاركة في تجربة بطاقة مدهش الصيفية حتى 30 أغسطس، وهي تجربة «تسوّق واربح» تقدم المزيد من المرح والمكافآت في الوجهات المشاركة، بما في ذلك مطعم أوستريا ماريو، وفابي لاند، وباونس، وحديقة مدهش المائية، وغيرها الكثير، ويمكن للعائلات أيضاً زيارة مطعم أوستريا ماريو، والحصول على دورة في تحضير البيتزا، مع قائمة طعام مستوحاة من شخصية «مدهش»، واستكشاف «متجر مدهش» لشراء منتجات حصرية.

رحلة السنافر

ويمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة مهرجان السنافر في «نخيل مول» حتى 31 أغسطس، واستكشاف العديد من المناطق التفاعلية، مثل منزل بابا سنفور، وغرفة ألغاز سنفور مفكر، ومنطقة سنفور قوي، وورشة سنفور رسام، ومتاهة سنفور مغرور، ولعبة أنقذوا الغابة على بلاي ستيشن، وحديقة سنفور مزارع، ومنطقة سنفورة الجمالية، إضافة إلى جلسات التصوير واللقاء مع شخصيات السنافر، ويقدم ميركاتو عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة حتى 31 أغسطس، إلى جانب السيرك الكوميدي العالمي، وعرض مانتيجا ستريت الكوميدي، والكثير من الأنشطة اليومية المجانية المليئة بالمرح، والألعاب، والحركات البهلوانية المذهلة.

ويقدم فندق جميرا بيتش مجموعة من العروض الفنية والمسرحية المفضلة لدى العائلات طوال شهر أغسطس، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة العرض المسرحي «أليس في بلاد العجائب»، اليوم وبعد غدٍ، أو الانطلاق في رحلة مضحكة مع عرض جزيرة الكنز يومَي الجمعة والأحد، إضافة إلى عرض «ذا ليتل ميرميد» يومي 26 و28 أغسطس، وعرض علاء الدين يوم 27 أغسطس، وعرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال، الذي يُقام للمرة الأولى على الإطلاق في دبي من 29 وإلى 31 أغسطس، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العرض مرتين يومياً، أولاهما الساعة 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، ثم في الساعة الثالثة عصراً باللغة العربية.

ويمكن للعائلات مشاهدة «مدهش» و«دانة» في آخر ظهور خاص لهما خلال مفاجآت صيف دبي 2025، حيث يزوران مول الإمارات، وسيتي سنتر معيصم، غداً، يليهما «دبي فستيفال سيتي مول»، و«دبي آوتليت مول يوم»، بعد غدٍ، ويتوجه الثنائي إلى سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر البرشاء، يوم الأحد المقبل، قبل اختتام جولتهما بلقاء وتحية الجميع في ابن بطوطة مول، وسوق حتا يوم 29 أغسطس.

ذكريات لا تنسى

في ظل الكثير من الأنشطة التي يتم تنظيمها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 للعائلات فرصة صنع ذكريات لا تنسى بصحبة أطفالهم خلال فصل الصيف، وتستمر المفاجآت حتى 31 أغسطس، لتقدم آلاف العروض الترويجية، والتخفيضات الحصرية، والأنشطة الترفيهية للعائلات في جميع أنحاء المدينة، لضمان قضاء صيف ممتع للجميع.

7500 عرض

تحظى العائلات التي لديها أطفال صغار بفرصة الاستفادة من مفاجآت صيف دبي مع أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، مع إنترتينر مفاجآت صيف دبي، إضافة إلى عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك عروض الدخول المجاني للأطفال في أفضل الوجهات، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالمشاركة في المخيمات الصيفية التي تُقام خلال مفاجآت صيف دبي في بالرميثة، ومدينة الطفل في حديقة الخور.