نموذج فريد في التوازن

تتميز دبي بتنوّع لافت في الحياة الفطرية، رغم طبيعتها الصحراوية، إذ تحتضن محميات طبيعية، مثل محمية رأس الخور، التي تعدّ موطناً لآلاف الطيور المهاجرة، أبرزها طيور الفلامنغو، إضافة إلى محمية المرموم التي تضم أنواعاً نادرة من الغزلان والثعالب الصحراوية، كما تنتشر النباتات المحلية التي تكيفت مع البيئة القاحلة، مثل الغاف والسمر، لتشكّل مأوى للكائنات الصغيرة، ومصدراً للغذاء.. هذا الاهتمام بالحفاظ على التنوّع البيولوجي جعل من دبي نموذجاً فريداً في التوازن بين التطور الحضري وحماية البيئة الطبيعية.