تقنية جديدة لتصحيح البصر دون جراحة

كشف فريق من الباحثين الأميركيين عن تقنية مبتكرة لإعادة تشكيل القرنية وتصحيح مشكلات الرؤية، مثل قِصَر النظر

وطوله، من دون الحاجة إلى إجراء شقوق جراحية، في تطور علمي قد يشكل بديلاً آمناً وأكثر بساطة لجراحة الليزك التقليدية.

وأعلن الباحثان، مايكل هيل، أستاذ الكيمياء في كلية أوكسيدنتال، وبرايان وونغ، الأستاذ الجراح في جامعة كاليفورنيا، تفاصيل تقنية «إعادة التشكيل الكهروميكانيكي - EMR»، التي تعتمد على تعديل درجة الحموضة في أنسجة القرنية باستخدام جهد كهربائي دقيق، ما يسمح بإعادة تشكيل النسيج من دون تدخل جراحي.

وفي التجارب الأولية، استخدم الفريق عدسات لاصقة بلاتينية خاصة كقوالب لتشكيل القرنية، وُضعت فوق مقلة عين أرنب داخل محلول ملحي يحاكي الدموع الطبيعية، وبعد دقيقة واحدة فقط، تماثل شكل القرنية مع العدسة، محققاً نتائج مشابهة لعملية الليزك، لكن من دون شقوق أو أدوات جراحية معقدة.

وتم إجراء التجربة على 12 عين أرنب، 10 منها مصابة بقصر النظر، حيث أظهرت النتائج تحسناً في قدرة التركيز البصري، مع الحفاظ على سلامة خلايا القرنية.

وأشار الباحثان إلى إمكانية استخدام التقنية لعلاج بعض حالات عتامة القرنية، الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية، التي تتطلب حالياً زراعة قرنية كاملة.