«شاعر المليون» يستهل الجولات التمهيدية لموسمه الـ 12

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، من 24 حتى 28 أغسطس الجاري، أولى محطات الجولات التمهيدية لموسم برنامج شاعر المليون في نسخته الـ12، الذي يعدّ أكبر مسابقة شعرية على مستوى العالم، بقيمة جوائزها وآلية التنافس فيها للحصول على لقب «بيرق الشعر»، ويواصل البرنامج ترسيخ رسالته الثقافية الرامية إلى صون الموروث الشعري النبطي، ودعم المواهب الشعرية، وإبرازها على الساحة الأدبية العربية، متخذاً هذا الموسم شعار «قصيدنا واحد»، الذي يبرز جزءاً من الهوية الشعرية المشتركة التي تجمع بين شعراء النبط في العالم العربي، من خلال لغة الشعر النبطي وأوزانه.

وتشمل جولات المقابلات الخاصة بلجنة التحكيم في هذا الموسم خمس محطات، تبدأ بالرياض التي تقابل فيها اللجنة الشعراء لمدة خمسة أيام، ثم تنتقل إلى الكويت (من الثالث إلى الرابع من سبتمبر)، ثم عمّان (9-10 سبتمبر)، ومسقط (16 سبتمبر)، قبل أن تختتم في أبوظبي (22-24 سبتمبر)، وخلال هذه المحطات، يخوض الشعراء مقابلات مباشرة مع لجنة التحكيم، يتم من خلالها تقييم القصائد وفق معايير دقيقة، كما يحظى الشعراء خلال تلك الجولات بفرصة التأهل المباشرة إلى قائمة الـ100، من خلال حصولهم على «البطاقات الذهبية» التي تمنحها اللجنة للشعراء المتميزين.

ومنذ انطلاقه عام 2006، قدّم برنامج شاعر المليون أكثر من 176 حلقة مباشرة، بما يعادل نحو 352 ساعة من البث الشعري، بمشاركة 528 شاعراً وشاعرة من 20 دولة.

وسجّلت الشاعرات حضوراً لافتاً في المسابقة، بوصول 24 شاعرة إلى مراحل متقدمة فيها على امتداد المواسم الماضية، ووصول أربع منهن إلى النهائيات، من دون أن تستطيع إحداهن انتزاع اللقب حتى الآن.

وتضم لجنة تحكيم الموسم الـ12 من البرنامج، كلاً من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية بدر صفوق وتركي المريخي.

أما قيمة الجوائز التي تعد الكبرى على مستوى المسابقات الأدبية في العالم، فتبلغ أكثر من 15 مليون درهم إماراتي، منها خمسة ملايين درهم للفائز باللقب وبيرق الشعر، إلى جانب جوائز مالية متفاوتة للمراكز من الثاني حتى السادس.