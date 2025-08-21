«منتدى المرأة الإماراتية».. احتفاء بشريكة البناء على مدى 5 عقود

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة تنظيم «منتدى المرأة الإماراتية» في 28 أغسطس الجاري، تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تجسيداً للشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة.

ويُعقد المنتدى في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وسيشهد المنتدى تنظيم 10 جلسات عمل، يتم خلالها تسليط الضوء على المسيرة الإماراتية الملهمة في دعم وتمكين المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، مع التركيز على محاور رئيسة عدة، تشمل إسهاماتها المؤثرة في الحكومة والعمل الدبلوماسي وسوق العمل والأسرة والمجتمع والثقافة وريادة الأعمال، وسيتم تنظيم فعاليات مصاحبة لهذه الجلسات، بما يتلاءم وطبيعة هذه المناسبة الوطنية التي تعكس مدى الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة.

ومن أبرز الجلسات التي ستعقد خلال المنتدى، جلسة «مسيرة المرأة الإماراتية في الإرث الثقافي» التي تتناول الإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مجال الثقافة والفنون المختلفة، وجلسة «سفيرات الإمارات: تمثيل مشرف على الساحة العالمية» التي تُلقي الضوء على الصورة المشرقة للمرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي والتمثيل الدولي، وجلسة بعنوان «دور المرأة في الحكومة: مسيرة قيادة وتأثير»، إضافة إلى جلسة عن دور الموارد البشرية الحكومية في دعم المرأة العاملة.

وفي إطار الاهتمام بالجيل الجديد وإتاحة الفرصة له للتعبير عن نفسه ورؤيته لما يمكن أن تُسهم به المرأة، سيستضيف المنتدى اثنتين من الفتيات الإماراتيات المبدعات في جلسة «الجيل الصاعد.. تميز وإنجاز».

