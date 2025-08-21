«الاتصال الحكومي» يناقش تجارب عالمية في التعليم والابتكار والغذاء

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الـ١٤، نخبة من المفكرين والمبتكرين والأكاديميين العالميين، وذلك لتقديم رؤى وتجارب متقدمة تعالج قضايا محورية في مجالات التعليم، والابتكار، والأمن الغذائي، والاستدامة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

ويضم المنتدى، الذي يعقد يومَي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، برنامجاً شاملاً يتضمن عشرات الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل التخصصية، تُعقد عبر 22 منصة تفاعلية بمشاركة قادة حكوميين، وصناع قرار، وخبراء من مختلف دول العالم، بهدف ترسيخ مفهوم الاتصال الفعّال كعنصر جوهري لتحسين جودة الحياة.

ويستعرض المنتدى ثلاث تجارب عالمية نوعية تسلط الضوء على كيفية تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعليم المبتكر، والذكاء الاصطناعي الإنساني، والاتصال الغذائي المستدام، بما يسهم في بناء أنظمة قادرة على تعزيز رفاهية المجتمعات وتحقيق استدامة طويلة الأمد.

ويلقي المبتكر والمهندس الملاوي، ويليام كامكوامبا، خطاباً بعنوان «عندما يصبح الفكر طاقة للتغيير»، يروي فيه تجربته الملهمة في مواجهة المجاعة في قريته من خلال ابتكار توربينات رياح بأدوات بسيطة، ويؤكد أن دعم الأفكار المحلية المبدعة من خلال الاتصال الحكومي يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وبناء مجتمعات أكثر صموداً.

كما يشارك أستاذ علوم الحاسوب بجامعة ستانفورد ورئيس المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية «IFRR»، والحائز جائزة «نوابغ العرب»، البروفيسور أسامة خطيب، بخطاب تحت عنوان «شيفرة الحياة الجديدة.. ذكاء إنساني وتكنولوجيا تفاعلية»، يستعرض فيه أحدث التقنيات في مجال الروبوتات الذكية ودورها في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع التأكيد على أهمية تضمين القيم الأخلاقية والإنسانية في تصميم وتطوير هذه التقنيات.

ويقدّم الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمحاضر في جامعة سندرلاند، الدكتور كاران راجان، خطاباً بعنوان «الاتصال الغذائي وثورة البروتين.. إلى أين؟»، يتناول فيه التحولات الكبرى في قطاع الغذاء من خلال استخدام التكنولوجيا وتطوير مصادر بروتين مستدامة، ودور الاتصال في بناء وعي مجتمعي يدعم أنظمة غذائية أكثر أماناً واستدامة.