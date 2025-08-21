«جمعية الصحفيين» تشارك في «قمة الإبداع الإعلامي»

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، أن الإعلام يمثل مرآة المجتمعات، داعية إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات للتقارب بين الشعوب.

وأكد رئيس جمعية الملكية الفكرية الإماراتية، اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، أن دولة الإمارات تستضيف سنوياً العديد من المؤتمرات المعنية بحماية الملكية الفكرية.