مسبّبة لـ «السرطان».. أطباء يحذّرون من المشروبات شديدة السخونة

كشفت دراسة بحثية أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة يزيد من مخاطر الإصابة بمرض سرطان المريء.

وكانت الهيئة الدولية لأبحاث السرطان حددت المشروبات شديدة السخونة بأنها التي تزيد درجة حرارتها على 65 درجة مئوية، وذكرت أنها «على الأرجح من مسببات السرطان»، بالنسبة للبشر بمثل درجة خطورة التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.

ووجدت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا وشارك فيها قرابة نصف مليون شخص، أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة مثل الشاي أو القهوة يرتبط بالإصابة بسرطان المريء.

وتوصلت الدراسة إلى أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة شديدة السخونة تزيد احتمالات إصابته بسرطان المريء بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يحتسون المشروبات شديدة السخونة. وأوضحت أن المشروبات شديدة السخونة تدمر الخلايا التي تكوّن الغشاء المبطن للمريء.