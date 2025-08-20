رائد هندي: العالم متحمس لبعثتنا الفضائية

أبلغ رائد الفضاء الهندي شوبانشو شوكلا، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن هناك اهتماماً بالغاً حول بعثة جاجانيان الفضائية الهندية في جميع أنحاء العالم، وأن العلماء متلهفون لأن يكونوا جزءاً منها، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية أمس.

وفي لقاء مع مودي أول من أمس، شارك شوكلا أيضاً تجاربه حول رحلته الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة أكسيوم-4، والتكيف مع ظروف الجاذبية الصغرى، والتجارب التي أجراها في المختبر المداري.

وبثت لقطات مصورة بالفيديو للقاء شوكلا مع رئيس الوزراء.

وقال شوكلا: «الكثيرون متحمسون للغاية لمهمة جاجانيان الهندية. كثير من زملائي في الطاقم (لمهمة أكسيوم-4) أرادوا معرفة المزيد عن الإطلاق».

من جانبه، قال مودي إن هناك حاجة لأن تكون هناك مجموعة من 40-50 رائد فضاء جاهزين لمهام الفضاء المستقبلية للهند.

وتعتزم الهند القيام بأول رحلة فضائية مأهولة لها في 2027 وبناء محطتها الفضائية الخاصة بحلول 2035.