«لودفيغ شيفي» راعياً لمعرض «الصيد والفروسية»

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 عن اختيار شركة لودفيغ شيفي لصناعة أسلحة الصيد راعياً للأسلحة في دورته الجديدة؛ والتي تُقام في الفترة من 30 الجاري حتى السابع من سبتمبر المقبل.

وقال مدير المعرض، سعد الحساني: «نرحب بانضمام شركة لودفيغ شيفي، ذات التاريخ العريق في صناعة الأسلحة الفاخرة، إلى قائمة رعاة الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية كراعٍ للأسلحة»، موضحاً أن هذه الرعاية تشكل إضافة تثري تجربة الزوار والعارضين، وتعكس المكانة الرائدة للمعرض كحدث سنوي ينتظره بشغف عشاق الصيد والفروسية والتراث الأصيل في المنطقة والعالم.