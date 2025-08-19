عرض «طبق بـ10 دراهم» في دبي.. هذه قائمة المطاعم المشاركة حتى نهاية الشهر

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 تجارب طعام ومأكولات استثنائية بأسعار في متناول الجميع بمختلف أنحاء المدينة، وذلك ضمن عرض «طبق بـ10 دراهم»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 31 من الشهر الجاري، ويشارك فيه أكثر من 190 مطعماً؛ ما يمنح سكان المدينة وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة أطباق مختارة بعناية مقابل 10 دراهم فقط لكل منها في تجربة حصرية خلال هذه الفترة.

ويعد العرض جزءاً من برنامج مفاجآت صيف دبي الحافل بآلاف الأنشطة والعروض المنتشرة في أنحاء المدينة، إذ جرى اختيار مجموعة من الأطباق المميزة خصيصاً لتقديم لمحة عن خيارات الطعام المتنوعة في دبي، من المأكولات الشعبية الساخنة، وأطباق الكاري الشهية، إلى الحلويات اللذيذة، والمثلجات المتنوعة.

وتالياً دليل لاستكشاف مطاعم مشاركة في عرض «طبق بـ10 دراهم» وأماكن تواجدها، حسب بيان مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

الكرامة

تعد منطقة الكرامة بمثابة القلب النابض للمأكولات الأصيلة، وتعد وجهة مثالية لعشاق النكهات الاستثنائية والمأكولات التي تم إعدادها على الطريقة المنزلية، من الأطباق النباتية الممتعة في «مومباي جنكشن»، و«مانبهافان بريميوم تالي»، إلى وجبات البرياني الشهية في مطعم جولدن برياني، ومطعم ومقهى جولدن ساندس.

كما يمكن لعشاق المأكولات الشعبية الاستمتاع بمأكولات «شات» الخفيفة في مطعم باناراسي شات آند كولفي والا، أو حلوى «فالودا» من ذا فالودا شوب، أو التلذذ بالأطباق المفضلة في بيند دا دهابا، وستان، واتس ديسي. كما تضم منطقة الكرامة مجموعة من المطاعم المميزة مثل: برجر سوسايتي، ودلهي هاي واي، وبومباي تايمز، وليتل إيتالي إكسبرس فودز، وكافيه كاليكوت.

عود ميثاء

فيما تقدم منطقة عود ميثاء مأكولات هندية وباكستانية كلاسيكية في مطاعم كايلاش باربات، وعزيز باي، وجول خان، بالإضافة إلى المأكولات الآسيوية من تام تام آسيا، والأطباق الصينية المفضلة من جولدن دراجون. ويقدم مطعم ومقهى ذا فود فيلا، ومطعم موشي مجموعة من الأطباق التي تستحق التجربة.

ديرة

تقدم ديرة، التي تعد أكثر مناطق دبي حيوية، مأكولات عالمية شهية بلمسة محلية، إذ يمكن للجميع الاستمتاع بالأطباق الآسيوية في ووك ان رول كافيه، أو الوجبات المنزلية من ذا إكزكيتف لنش بوكس، أو الحلويات اللذيذة في مقهى 1820s، إلى جانب تشكيلة من الأطباق الشهية من مطعمي تيبل 3، وأبنا تشولا.

سيتي سنتر مردف

يعد سيتي سنتر مردف أحد أبرز مراكز التسوق المفضلة لدى العائلات، ويحتضن مطعم فاولي، الذي يقدم مأكولات طازجة، فضلاً عن سبايس هت، الذي يقدم وجبات الكاري الشهية، وأيضاً مطعم سيفاني البوسني، الذي يقدم مأكولات منطقة البلقان، إلى جانب وجبات السمك والبطاطا المقلية الكلاسيكية من مردف فيش آند تشيبس، كما يمكن الاستمتاع بالأجواء المنزلية المريحة في مطعم ذا كوب هاوس.

دبي هيلز مول

يمكن لمحبي الطعام في دبي هيلز مول الاستمتاع بأطباق مطعم ريفيلري المبتكرة، وأطباق البيتزا من سيركل أوف كراست، والقهوة المتخصصة في ماتر باي آي كوفي، وأطباق المشاوي المفضلة من أوبورتو، والوجبات الخفيفة المستوحاة من منطقة جنوب آسيا من شايوالا أوف لندن.

مدينة دبي العالمية

يمكن لسكان وزوار مدينة دبي العالمية الاستمتاع بوجبات الكباب الشهية في مطعم أفغان هاوس، والأطباق الباكستانية التقليدية في مطعمي كراتشي إكسبرس، وسرهاد بنجاب، والمأكولات الصينية المفضلة في سوشي فاشن، والأطباق العربية في مطعم شوا شوا، والدجاج المقلي في إس إف سي بلس، وغيرها الكثير من المأكولات في مطاعم كاري بوت، وسافور فودز بولاف كباب، وبول، وفور واي، وإيه بي سي (عادل بروست تشيكن).

شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس

يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بالأجواء الشاطئية المميزة في جميرا بيتش ريزيدنس مع عروض لا تُضاهى، تشمل مشاوي مدخنة من باربيكيو ديلايتس، وديكيز باربيكيو بيت، بالإضافة إلى ساندويش البريسكت الشهير من بلا بلا بيتش كافيه، كل هذا مقابل 10 دراهم فقط للطبق الواحد.

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمطاعم على زوماتو، ما يسهل على عشاق تناول الطعام التخطيط لتجربة لا تُنسى مقابل 10 دراهم قبل اختتام مفاجآت صيف دبي 2025 في 31 الجاري.