سائق تاكسي يشكو زوجين حاولا دفع الأجرة بمخدر «الحشيش»

قدّم سائق تاكسي يبلغ من العمر 54 عاماً في باتايا (تايلاند)، بلاغاً للشرطة مؤخراً عن راكب أجنبي وزوجته حاولا دفع أجرة رحلتهما بمخدر الحشيش بدلاً من النقود.

وأبلغ السائق، المعروف باسم براشواب، شرطة موانج باتايا بالحادثة مؤخراً، وهو ما أكده نائب رئيس قسم التحقيقات، العقيد تشانان كيورنبوا.

ووفقاً لصحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية، اتفق الراكب الأجنبي وسائق التاكسي على أجرة قدرها 2000 بات تايلاندي ( 61 دولاراً) للرحلة من مطار سوفارنابومي في بانكوك إلى فندق في باتايا. وقال الأجنبي إن زوجته ستدفع الأجرة عند وصولهما إلى الوجهة.

وفور وصولهما إلى الفندق في باتايا، أعطى الراكب السائق 900 بات تايلاندي نقداً. فطلب سائق التاكسي المبلغ المتبقي وهو 1050، والذي قال الزوجان إنهما لا يملكانه نقوداً، ثم عرضا عليه علبة كبيرة من مخدر «الحشيش» كدفعة.

ورفض سائق التاكسي العرض، وقال للزوجين إنه سيبلغ عنهما للشرطة، مما أثار غضبهما قبل أن يهربا إلى داخل الفندق دون دفع المبلغ.

وأضاف سائق التاكسي وفقاً للصحيفة، إنه ساعد ركاباً لم يكن لديهم ما يكفي من المال سابقاً، لكن هذه التجربة جعلته لا يرغب في مساعدة الآخرين في المستقبل.